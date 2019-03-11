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11.03.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия
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Солдаты сняли дебош неадекватного украинского командира

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал видео, снятое солдатами 169-го учебного центра «Десна». На ролике запечатлен момент, как разъяренный украинский командир с использованием нецензурной лексики распекает своих подчиненных и разбрасывает их вещи по казарме. Автор съемки сетует, что не успел включить камеру в момент, когда командир бросался автоматами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Петруша – главный шоколадный монстр Украины, заявлял, что украинская армия самая сильная на континенте, самая продвинутая. А уже с первого места, как он недавно заявил, армия скатилась на десятое. Нашему Петруше верить нельзя, он просто всех за дураков и лохов держит. Сегодня мне прислали видео с 169-го учебного центра «Десна». Думаю, будет интересно посмотреть на самую сильную и адекватную армию и ее учебное заведение. Все само за себя говорит. Украинцы, от такой армии надо бежать, там ничему хорошему не научат. Какой президент, такие и начальники. Вот такой сюрреализм происходит сегодня в армии, это факт. Задумайтесь, украинцы, куда вы отправляете служить своих сыновей?» – комментирует Журавко.

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