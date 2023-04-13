Солдаты-срочники ВС РФ не попадут на СВО в этом году – военный комиссар

Любовь Смирнова .  
13.04.2023 19:56
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Солдаты срочной службы, призванные в ряды Вооруженных Сил РФ этой весной, не будут привлекаться к участию в спецоперации.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил военный комиссар Республики Крым Евгений Машуков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Солдаты срочной службы, призванные в ряды Вооруженных Сил РФ этой весной, не будут привлекаться...

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«Стоит успокоить призывников и их родителей: граждане, проходящие военную службу по призыву, в специальной военной операции не участвуют. Более того, в соответствии с указом президента, все граждане, проходящие военную службу по окончании установленного срока будут уволены и направлены к местам проживания», – заверил Машуков.

Он уточнил, что после трехмесячного срока службы солдаты могут подписать контракт и направиться в зону СВО, но уже не в качестве призывника.

«Любой гражданин, проходящий военную службу по призыву, через 3 месяца её прохождения имеет право в добровольном порядке, написав соответствующее заявление, поступить на военную службу по контракту и продолжить её не в виде призывника. В соответствии с тем, какие задачи выполняет его подразделение, он может быть привлечен к участию в СВО», – пояснил военком.

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