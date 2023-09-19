Солдаты США стреляют боевыми вблизи молдавских сёл – жители бросают виноградные поля

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Утром 19 сентября житель молдавского села Мунтяны Чимишлийского района Андрей Добровольский обнаружил у себя на участке группу вооружённых военнослужащих, в том числе с шевронами армии США.

Видео прокомментировал лидер Поискового движения Молдовы, руководитель Национального комитета «Победа» Алексей Петрович в телеграм-канале «Солдат Победы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратите внимание на тупое мычание молдавских военных, которые не могут толком объяснить, что они здесь делают. Да и заморские гости изрядно растерялись от многократно озвученного предложения “Go home”» – отметил Петрович.

Ранее министерство обороны Молдовы распространило информацию о том, что в учебных центрах Национальной армии пройдут учения „Scutul de Foc (Огненный щит)/Rapid Trident — 2023”.

«В ходе учений контингенты молдавских, румынских и американских солдат днём и ночью проведут боевые стрельбы из пехотного вооружения и артиллерийских систем с привлечением технических подразделений Национальной армии», – говорится в сообщении минобороны.

Однако в данном случае речь идёт не о полигоне Бульбоака, а об окраине молдавского села, вблизи которого должны проходить боевые артиллерийские стрельбы.

«А теперь вопрос: как оказались десятки молдавских и иностранных военнослужащих, с вооружением, техникой и спецсредствами на окраине мирного населённого пункта? Я не нашел ни одного учебного центра в районе села Мунтень, как и во всем Чимишлийском районе. Заблудились, наверное, или сбились с пути? Так парень им правильно дорогу указал, спасибо его учителю по английскому языку», – комментирует ситуацию Алексей Петрович.

Молдавские телеграм-каналы публикуют и другие видео с участием иностранных военных, в том числе в селе Гура-Галбеней того же Чимишлийского района. На видео людей выгоняют с их сельскохозяйственных участков, не давая им собрать виноград.