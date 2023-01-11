Соледар взят под контроль русскими войсками

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Вся территория города Соледар на Донбассе взята под контроль, сообщил минувшей ночью основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

«В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра», – пообещал он.

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Котёл замкнулся в районе Соледарской амбулатории севернее Соляного рудника №4. Кроме того, сообщается о взятии главной высоты Соледара – Юрчиной горы, которая господствует над местностью к северу от окраин города.

«Остаётся провести зачистку города от остатков противника. Что важно: в итоге врага не просто «сдвинули» по фронту, а прорвали фронт и взяли группировку врага в «котёл», который теперь довольно быстро рассекается на части и никаких перспектив у окружённых нет. Украинское командование бессильно им помочь. Сдадутся – выживут, нет – нет», – описывает ситуацию военкор Николай Долгачев.

Уже опубликовано подтверждающее видео с русскими бойцами напротив здания административных услуг, которое находится по соседству с городской администрацией Соледара.

Информацию, что русские бойцы контролируют центр города, подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. Он также констатировал, что российские силы полностью перехватили инициативу у ВСУ в Донбассе.

«Фактически оборона Соледара находится в состоянии агонии. Основные силы ВСУ уже выведены из Соледара. В ближайшие дни будет объявлено об освобождении Соледара. Противник выстраивает оборону с опорой на Благодатное, станцию «Соль», Раздоловку и Веселое», – комментирует военный обозреватель Борис Рожин.

В украинском сегменте соцсетей появились видео с выходящими из Соледара ВСУшниками. На одном из роликов укронацист нецензурно бранит бежавших из города «побратимов».

«Шо, чей Соледар?» – спрашивает один из боевиков сослуживца.

«Соледар наш», – отвечает тот.

«Был», – добавляет третий ВСУшник.

Писатель Алексей Суконкин напоминает об экономической важности Соледара.

«Экономическая сущность Соледара в одной цифре: это 90 % добываемой на Украине соли. Кроме того, компания «Артёмсоль» является крупнейшим в Европе поставщиком поваренной и технической соли. Соледарская соль поставлялась в 22 европейские страны… Запасов соли, находящейся под Соледаром, хватит всему миру на несколько сотен лет», – сообщил Суконкин.

Забавный факт – в одной из соляных шахт русские бойцы обнаружили галерею портретов вип-гостей, где присутствует посещавшая город певица Алла Пугачева, ныне сбежавшая из России.