«Соледарская воронка»

Украинцы решили Соледар не сдавать. В медийном отношении. То есть, пока это возможно, не признавать свое поражение. Украинское руководство пытается превратить Бахмутско-Соледарскую агломерацию в «Крепость Сталинград» по гитлеровскому рецепту. Когда Гитлер приказал фельдмаршалу Паулюсу держаться любой ценой и объявил занятую им зону «крепостью». Тогда не помогло. Не поможет и сейчас. Хотя украинская власть очень старается – в ход идут фейковые новости и идиотские заявления анонимных военнослужащих ВСУ о том, что фото- и видеоматериалы из Соледара делаются Русскими бойцами «перед смертью».

На самом же деле, конечно, Русский контроль над Соледаром установлен. И этот город, с большей частью мировых запасов солей в соляных шахтах теперь навсегда стал городом славы русского оружия. Военнослужащие ВСУ в Соледаре, конечно, пока есть. Они заблокированы в тоннелях некоторых рудников.

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Вообще же ситуация на Бахмутском направлении для ВСУ грозит перерасти не просто в «котел», а в «воронку». На «котел» положение не похоже – Русские пока не замкнули окружение и полностью не отрезали Бахмут от поставок вооружения и живой силы. Хотя последняя оставшаяся у укропов трасса Константиновка-Часов Яр-Бахмут нами простреливается. Полностью окружать Бахмут смысла нет. Гораздо важней нанести удар севернее – и взять город Северск. Это сразу же решит вопрос с украинской полуосадой Лисичанска и Кременной. Во-первых, прекратятся обстрелы этих городов, во-вторых – прекратятся попытки ВСУ прорвать линию Сватово-Кременная. А, значит, для Русских откроется дорога на Харьковскую область с Юга и Юго-Востока.

Видя, что украинцы на пороге масштабного разгрома под Бахмутом, украинский командующий Залужный пытается усилить группировку. Бахмут и Соледар для Залужного – вопрос престижа и будущего. Еще в большей степени, чем для Зеленского. Потому что будущее генерала зависит от его образа «победителя москалей». А здесь получается, что «железного генерала» Залужного побили даже не Вооруженные силы России, а частная военная компания! В украинской пропаганде – вообще недавно освобожденные заключенные. Сможет ли после такого побития Залужный претендовать на первую позицию в государстве – вопрос риторический. Зеленскому будет очень удобно списать на Залужного все поражения и заодно избавиться от соперника – ведь Залужный в украинских рейтингах второй.

Поэтому Залужный упорно бросает в « Соледарскую воронку» все новые и новые войска. Но взять их ему пока неоткуда – он забирает их с других, не таких важных с пропагандистской точки зрения направлений. На днях он перебросил из Красного Лимана и Купянска и в Константиновку и Часов Яр около трех тысяч военнослужащих. Таким образом, украинцы сосредотачиваются с Юго-Запада от Бахмута, оголяя Лиман и Купянск. Как мы и указывали, готовых боеготовых соединений, чтобы провести контрнаступление, у ВСУ пока нет. Все, что было, «сточилось» в Соледаре.

Это значит, что Русские войска в ближайшее время смогут провести успешное наступление на Купянск и Славянск, то есть охватить донбасскую группировку ВСУ с севера. Это произойдет тем скорее, чем больше войск будут украинцы кидать в «Соледарскую воронку». Пока им не удастся мобилизовать и подготовить новые бригады, с той техникой, которую им пообещали их западные спонсоры – британские танки Challenger, немецкие Leopard, американские бронемашины Bradley и всё остальное. Для этого украинскому режиму нужно время. Соответственно, ожидать нашего наступления на Харьковском направлении следует до того, как это время наступит.