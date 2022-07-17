Солист «Пятницы» мечтает отгородиться от РФ и Белоруссии забором из г..на и палок

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Новости Украины

Украинский музыкант Сергей Бабкин, участник некогда популярной группы «5’Nizza», в свое время зарабатывавший на выступлениях в России, призвал возвести непроходимый забор на границе с РФ и Белоруссией.

Об этом он сказал в эфире «YouTube»-канала представительницы второй древнейшей профессии – украинской телеведущей Натальи Влащенко, которая обслуживает то Виктора Медведчука, то националистов.

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«Наши украинцы, которыми очень гордятся на Западе, они талантливейшие, экспериментальные, креативные. Россия будет закрыта абсолютно, я бы этого очень хотел. Как сказал мой приятель, который сейчас на передовой, мы сделаем такой огромный забор. Этот забор будет из обломков. Все обломки домов, всевозможные железные части от вражеской техники, осколки от гранат – из этого всего мы сделаем красивенный креативный такой забор. Это просто будет искусство, которое невозможно будет перейти и как-то сломать. Вот, по всей территории границы, которая отделяет нам от Белоруссии и России», – фантазировал украинский артист.