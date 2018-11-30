Солиста московского Большого театра не пустили на Украину

30.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Солиста Государственного академического Большого театра РФ Андрея Меркурьева не пустили на Украину, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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“Не пропустили меня в Украину. Развернули и отправили обратно. Ужас. Я попытался, еду обратно домой”, – написал артист.

Он добавил, что не смог попасть на свой спектакль “Крик” в Одесском театре Оперы и Балета.

“Простите меня, ребята. Надеюсь скоро все же встретимся”, – добавил Меркурьев.