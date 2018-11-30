30.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, Таможня, Украина
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Солиста московского Большого театра не пустили на Украину

Солиста Государственного академического Большого театра РФ Андрея Меркурьева не пустили на Украину, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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“Не пропустили меня в Украину. Развернули и отправили обратно. Ужас. Я попытался, еду обратно домой”, – написал артист.

Он добавил, что не смог попасть на свой спектакль “Крик” в Одесском театре Оперы и Балета.

“Простите меня, ребята. Надеюсь скоро все же встретимся”, – добавил Меркурьев.

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