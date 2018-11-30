30.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
Солиста московского Большого театра не пустили на Украину
Солиста Государственного академического Большого театра РФ Андрея Меркурьева не пустили на Украину, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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“Не пропустили меня в Украину. Развернули и отправили обратно. Ужас. Я попытался, еду обратно домой”, – написал артист.
Он добавил, что не смог попасть на свой спектакль “Крик” в Одесском театре Оперы и Балета.
“Простите меня, ребята. Надеюсь скоро все же встретимся”, – добавил Меркурьев.
Метки: Большой театр, украинские пограничники
ReCreative
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17:37 30 ноябряАгенты США на Украине предлагают ограничить агентов Москвы
17:20 30 ноябряСолиста московского Большого театра не пустили на Украину
16:35 30 ноябряВ Крыму продолжается зачистка «макеевских»
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16:06 30 ноябряШнур написал стихи об Украине и пообещал приехать, когда ему стукнет 60
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15:28 30 ноябряВоенное положение на Украине обернулось грабежом российских дальнобойщиков
15:12 30 ноябряНиколай Платошкин: Китай – не союзник! Кинули нас по выборам в ЛДНР!
14:52 30 ноябряЗахарова предложила Терезе Мэй не париться с поводами для санкций
14:39 30 ноябряСенат США уличили в написании безграмотной антироссийской резолюции
14:32 30 ноябряСоловьев пожалел, что не дал задушить Ковтуна
14:18 30 ноябряВ России хотят открыть двери для украинцев
14:14 30 ноябряЛеонид Кравчук объявил русских «элитой войны»
14:12 30 ноября«Придется искать с агрессором общий язык» – киевский националист
14:01 30 ноябряМожет лопнуть терпение – МИД РФ намекнул Киеву на крымский сценарий
14:00 30 ноябряСтудентов колледжа Рослякова эвакуировали из здания
13:34 30 ноябряВместо трибунала командиров ВМСУ объявят героями
13:12 30 ноябряСанаторий «Ливадия» купил монархист
12:55 30 ноябряПровокация у Керченского пролива воскресила хит «Бог ушёл из Украины»
12:48 30 ноябряРоссия не станет отвечать на очередную выходку Порошенко
12:39 30 ноябряСБУ подозревает ФСБ в организации спектакля в Керченском проливе
11:58 30 ноябряПорошенко похвастался очередным антироссийским запретом
11:35 30 ноябряМеджлисовцы поспособствовали переброске украинских моряков в Лефортово
11:01 30 ноябряКлимкин рассказал, как МИД Украины использует меджлисовцев в Крыму
10:49 30 ноябряПорохоботы истерят из-за «докладной Путину» о ликвидации Украины
10:05 30 ноябряКлимкин рассказал, что Украина готовит новую порцию убийств на российском направлении
9:52 30 ноябряВоенное положение ввели для мужиков из Чернигова, а не для войны с Россией
9:45 30 ноябряВ Севастополе хотят отказаться от министерской схемы по аэродрому «Бельбек»
8:53 30 ноябряВ Крыму напомнили о Собчак, давая оценку новому украинскому запрету
7:20 30 ноябряВ Раде угрожают создать для русских невыносимые условия
7:00 30 ноябряАмериканским военным советуют держаться подальше от Украины, по которой могут ударить российские ракеты
2:01 30 ноябряРоссия расплачивается за нерешительность
1:45 30 ноябряКакая страна, такие и герои: Подвиг «Варяга» Украине не по зубам
1:20 30 ноября«Онижедети»-2
1:07 30 ноябряВ Москве заявили, что главком ВМСУ достоин тюрьмы
0:31 30 ноябряБывший соратник Ющенко: Мы откажемся от НАТО, давайте прекращать войну
0:06 30 ноябряСейчас все забудут про Порошенко: Началась движуха в Сирии
23:47 29 ноябряУкраинские «рогатки» для Крыма
22:59 29 ноябряСергей Михеев: На Украине не учли иррациональную ненависть и злобу
22:50 29 ноябряСамим не смешно? В Москве который год объявляют о скором «сливе» хунты Западом
22:16 29 ноябряТрамп отменил встречу с Путиным из-за украинской провокации
19:18 29 ноябряНе введя военное положение в Крыму Украина признала его российским
18:30 29 ноябряКольцо защиты над Крымом замкнулось
17:15 29 ноябряДепутат попросил правительство РФ спасти Севастополь от непрофессионализма чиновников
15:38 29 ноябряЗакрытием Генконсульств не отделаетесь: в Киеве требуют полного разрыва дипотношений с «агрессором»
15:12 29 ноябряВ Киеве признали, что без нормализации отношений с РФ – дело труба
14:56 29 ноябряСлова украинского адмирала-танкиста о перекрытии Босфора подняли на смех
14:55 29 ноябряВ Москве хотят признать Порошенко гауляйтером оккупированной территории
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14:39 29 ноября«Ковтун! Ты сошёл с ума!» – Соловьёв в восторге от «интеллектуальной невинности» Ковтуна
14:25 29 ноябряВ Раде завопили о зраде: МИД Германии скрутил кукиш Киеву
14:12 29 ноябряВ Галичине из супермаркетов выметают гречку, спички и свечки
13:41 29 ноябряНа НТВ рассказали, что разрыв украинско-российских дипотношений выходит на финишную прямую
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