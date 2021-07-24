«Солнцепек»: в Симферополе завершились съемки новой российской исторической драмы

24.07.2021, Симферополь, Иван Добровольский

Новости Украины

В сюжете художественного фильма нашел отражение реальный вооруженный конфликт, имевший место в апреле 2014 года на востоке Украины.

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В сети появился трейлер отечественного художественного фильма «Солнцепек». Новая работа режиссера-постановщика Максима Бриуса затронет события в Луганской области Украины, происходившие в 2014 году.

В конце мая площадь у правительственного здания администрации Симферополя на несколько дней превратилась в съемочную площадку. Это первая локация, где проходили съемки фильма «Солнцепек», а сам проект довольно масштабный, рассказывал начальник управления информационной политики администрации Симферополя Андрей Черниченко.

«Очень правильно, что снимают такие фильмы. Надо эти события показывать и показывать в действительно правильном историческом ключе», – подчеркивал представитель местных властей.

Вооруженные конфликты между представителями силовых структур Украины и сторонниками непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик вспыхнули в апреле 2014 года. До этого времени противостояние ограничивалось точечными стычками и нападениями на блокпосты. Однако после проведенных референдумов о самоопределении конфликт приобрел масштаб гражданской войны. Пострадало много мирных жителей.

Название драмы «Солнцепек», вероятно, отсылает не только к аномальной жаре той злополучной весны, но и к названию тяжелой огнеметной системы. Официальный трейлер картины появился в сети 22 июля. Режиссирует «Солнцепек» Максим Бриус, работавший над такими фильмами, как «Морские дьяволы», «Береговая охрана», «Шугалей-2». Операторской работой занимается Эдгар Жамгарян, участвовавший в съемках сериалов «Крылья Империи» и «Ленинград 46», а также военной драмы «Ржев».

Напомним, что по сведениям МИДа, вооруженными силами Украины против мирного населения Донбасса применялись боеприпасы системы «Град» и «Ураган», а также баллистические ракеты «Точка-У». О печальных последствиях тех дней напоминает Аллея ангелов – мемориальный комплекс в память о погибших во время боевых действий детях.