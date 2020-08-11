Соловьев: Лукашенко – это Янукович с яйцами

11.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Разгоны майданщиков в Минске – это то, что должен был делать Виктор Янукович в 2014 году. Об этом заявил российский телеведущий Владимир Соловьев.

«То, что сейчас происходит в Белоруссии, – это Украина-2014, если бы у Януковича были яйца. Я не говорю «хорошо» или «плохо». Я – последний человек в мире, который будет заступаться за Лукашенко или делать вид, что отношусь к нему с большой симпатией.

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По той простой причине. Лукашенко и вчера в очередной раз не показал нашу программу. Лукашенко заигрывал и заигрывает с Зеленским, который, я так понимаю, его не поздравил, несмотря на многочисленные звонки, но Зеленский ему стал читать нравоучения, как надо себя вести с народом.

Это именно Гордону Лукашенко дал интервью после того, как задержал 33 наших ребят. Именно Лукашенко взял в заложники российских журналистов и вытворял черт-те что с ними целый день!» – сказал Соловьев.

Он пояснил, что Лукашенко сам виноват в сложившейся ситуации.

«Как вы помните, всю избирательную кампанию Лукашенко кормил тем, что страшная угроза исходит с российского направления. Чем дико напомнил Януковича, который тоже метался – то в Европу, то Россия плохая. Гражданину Януковичу этот поворот стоил должности, теперь этим путем пошел гражданин Лукашенко», – подчеркнул телеведущий.

Соловьев еще раз выразил возмущение тем, что его ток-шоу вырезают из трансляции в Белоруссии. «Чего так боится Лукашенко? Гордона он не боится. А нашу программу боится? Потому что мы не собираемся играть в поддавки? Если Лукашенко хочет, я приеду и возьму у него интервью. И я не буду играть в поддавки, как Гордон», – сказал он.