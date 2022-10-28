Соловьев: Мы технически не в состоянии повлиять на западную аудиторию

28.10.2022  10:19 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Политика, Пропаганда, Россия, СМИ


Главная задача российской журналистики – влиять на внутреннюю аудиторию, а не пытаться переубедить западную.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, отвечая на вопрос, есть ли у России шанс выиграть информационную войну, которую против нее ведут крупные мировые СМИ.

Главная задача российской журналистики – влиять на внутреннюю аудиторию, а не пытаться переубедить западную....

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«Если мы хотим как-то повлиять на аудиторию с той стороны, то сейчас это практически невозможно сделать даже технически. Все российские каналы перекрыты», – сказал Соловьев в интервью «Московскому комсомольцу».

Впрочем, он добавляет, что находятся определенные лазейки.

«Мне рассказывали смешной случай: в Оклахоме в кабельных каналах до сих пор идет RT — они просто забыли его отключить. Но это и не наша задача — убеждать их аудиторию. Пытливые люди там, если им нужно, докопаются до истины. Недавно известный американский политолог возмущался: «Почему я не могу видеть выступление Лаврова на американском телеканале полностью? Почему я должен смотреть его через «Аль-Джазиру»?», – говорит глава СЖР.

По его словам, в России свободно работают телеграм-каналы, которые были созданы украинским центром информационно-психологических операций.

«Сейчас им отсыпаются огромные деньги на создание новых телеграм-каналов, чтобы подрывать у нас ситуацию. А во многих странах Запада просто блокируются телеграм-каналы российские и пророссийские. Мне кажется, что сейчас попытки влиять на ту аудиторию бессмысленны и невозможны.

Главная задача — влиять на нашу аудиторию, отстаивать нашу точку зрения. И мне кажется, что наша журналистика справляется с этим достаточно успешно. Это видно по показателям доверия президенту и поддержки СВО. Задача западной пропаганды — посеять панику, сомнение. Но у них это не получается», – резюмировал Соловьев.

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