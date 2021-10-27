Соловьев: «Нацисты захватили наших граждан. Россия утерлась»

27.10.2021 16:33 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Вопрос освобождения захваченного ВСУ населённого пункта в ДНР остаётся крайне проблематичным.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о Старомарьевке, 180 человек – заложники ситуации. Причём гуманитарная ситуация там ухудшается, я говорю об отсутствии тепла, об отсутствии продовольствия и прочего, потому что люди не выходят из домов, они опасаются огромного числа вооружённых лиц, которые сейчас там находятся, которые строят укрепления. Поэтому ситуация очень стремительно развивается в худшую сторону», – сказал Пушилин.

«Связь с населённым пунктом у нас периодическая, потому что она глушится украинскими подразделениями, тем не менее, люди находят возможность. Но она обрывочная и периодическая. Что же касается полного списка людей, конечно же, он у нас есть, потому что они были на обеспечении ДНР.

Безусловно, там и дети, и старики, и просто взрослые люди. Освободить мирным способом сейчас крайне проблематично, потому что именно в населённых пунктах оборудованы уже позиции, именно на входе или на въезде в населённый пункт оборудован блокпост, другие укрепления. Естественно, наши подразделения не могут работать, не имея каких-то предпосылок о нанесении вреда гражданскому населению», – отметил глава ДНР.

«Поэтому сейчас предпринимаются попытки подключить международников, которые должны, прежде всего, это закрыть вопрос гуманитарного характера, обеспечить всем необходимым людей и дальше уже стоит вопрос о возвращении статуса-кво, касательно данного населённого пункта», – заявил Пушилин.

В свою очередь, комментируя ситуацию, журналист и телеведущий Владимир Соловьёв возмутился бездействием российских властей.

«Украина захватила важнейший плацдарм на другом берегу. Украина принципиально изменила расположение сил для возможного наступления, к которому она подтягивает войска. А мы в очередной раз утёрлись. Украина вчера торжествует победу, они не получили ответку», – заявил журналист в эфире канала «Соловьёв LIVE».

«У меня нет вопросов к ЛДНР. У меня другой вопрос: 37 граждан моей страны оказались в нацистском плену, где позиция России и почему наши граждане не освобождены? Мне стыдно, что обладая таким военным потенциалом, даём возможность нацистской сволочи издеваться над нашими гражданами», – добавил Соловьёв.