01.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Соловьев наехал на Ковтуна из-за хохлов

Российский телеведущий Владимир Соловьев был вынужден сделать замечание украинскому политологу Владиславу Ковтуну, который некорректно высказался в адрес собственного народа.

«Вы не хотите обсуждать российские проблемы. Вам интересно, что там у хохлов», – сказал Ковтун в эфире телеканала «Россия-1».

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«Мы говорим об украинцах уважительно и не употребляем такого унижающего названия», – возразил Соловьев.

Он подчеркнул, что в его передачах четко разделяют украинский народ и украинские власти.