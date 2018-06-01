01.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Соловьев наехал на Ковтуна из-за хохлов
Российский телеведущий Владимир Соловьев был вынужден сделать замечание украинскому политологу Владиславу Ковтуну, который некорректно высказался в адрес собственного народа.
«Вы не хотите обсуждать российские проблемы. Вам интересно, что там у хохлов», – сказал Ковтун в эфире телеканала «Россия-1».
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«Мы говорим об украинцах уважительно и не употребляем такого унижающего названия», – возразил Соловьев.
Он подчеркнул, что в его передачах четко разделяют украинский народ и украинские власти.
Метки: Владимир Соловьев, Вячеслав Ковтун
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14:23 29 маяШтайнмайер в Киеве отказался поддержать Порошенко
14:20 29 маяРоссийский бизнес призвали прекратить инвестировать в «украинскую нацистскую сволочь»
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12:09 29 маяВ Крыму пояснили, зачем Киев поднимает панику о скорой потере Херсона
11:49 29 маяУдар по НАТО придет, откуда никто не ждал
11:44 29 маяВ Москве предлагают готовить пророссийский Майдан на Украине
11:38 29 маяЯценюк требует объяснений от Европы за «зраду» с Путиным
11:21 29 маяРоссия ударит кулаком – названа «красная линия» для Запада
11:07 29 маяВ Москве жестко раскритиковали союзников по ОДКБ
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