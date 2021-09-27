Соловьев назвал условия для встречи Зеленского с Путиным

27.09.2021 16:30 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Несмотря на то, что в ООН заявляют нарушении прав человека на Донбассе и постоянном росте числа жертв среди мирного населения, украинские и западные власти делают вид, что не замечают этого.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идёт обесценивание любых решений принимаемых тем же Советом Безопасности ООН, то есть они никому не нужны, никто не готов за них подписываться. Есть определённый сговор. Откуда возникает вопрос – кто стороны конфликта в Минских соглашениях? Да отсюда же, есть Минские соглашения, где чётко определенны стороны конфликта. В этот момент встречаются советники, и тут же в Германии и Франции задаётся вопрос в лоб – можете сказать, кто стороны конфликта? – «Вы знаете, это сложный вопрос, мы не можем напрямую на него ответить», – сказал Мирошник.

«Тут же ООН всё-таки долбанул по Украине наотмашь – они сказали впрямую о нарушении прав человека, они сказали, что большинство обстрелов мирных жителей Донбасса, они сказали о дискриминации на территории Украины, то есть там очень не понравилось Украине. Их напрямую обвинили во всём», – возразил ведущий.

В ответ на это Мирошник подчеркнул, что Владимир Зеленский продолжает нагло врать о происходящем в Донбассе даже с трибуны ООН, «не замечая» даже критики своих западных «партнёров».

«Украине не просто не понравилось, она просто его не заметила в очередной раз. Это же не первый доклад уполномоченного по правам человека, то есть, где напрямую говорят, что ¾ пострадавших в ходе конфликта они находятся на территории Республик, но никого не волнует. Никто не останавливается, никто не ставит в упрёк Зеленскому, который выходит и говорит – у нас 14 тысяч украинцев пострадало.

А то, что из этих 14 тысяч больше 9 тысяч – это убитые теми же представителями той стороны, которую представляет Зеленский, это никого не интересует.

Никого не интересует, что Украина напринимала кучу, пока ещё предложила, но часть уже напринимала, законодательных актов, которые напрямую нарушают Минские соглашения. Вот правительство выставило закон «О переходном периоде», это кого-то волнует? В этом законе деятель этот с оселедцем говорит – там уже всё это написано, всё уже сформулировано и с лагерями, и с ограничениями прав», – констатировал политик.

Его поддержал телеведущий Владимир Соловьёв, который назвал условия, при которых президент РФ Путин будет разговаривать с президентом Украины.

«Народ Донбасса помнит, кто поднял самолёты, и чьи самолёты бомбили Луганск, кто начал войну. Нам плевать на мнение нацистской сволочи, нас волнует мнение реальных украинцев, когда они выберут себе власть достойную уважения, которая проведёт денацификацию Украины, прекратит братоубийственную войну на Донбассе, принесёт извинения, выплатит контрибуцию, вернёт оккупированные земли Донбассу, и отпустит Донбасс решать свою жизнь так, как считает нужным. Вот тогда мы посмотрим, имеет ли смысл с вами говорить.

Вы должны осудить тех, кто убил якобы «Небесную сотню», провести честное расследование. Вы должны наказать военных преступников, нарушивших Конституцию Украины, и применивших вооружённые силы на территории своей страны, обстрелявшие Донецк, бомбивших Луганск, виновные в гибели 15 тысяч человек.

Вы должны осудить и посадить виновных в преступлениях в Одессе, в страшной катастрофе, которую Европа не хочет видеть. Вы должны расследовать все политические преступления и убийства. Осудить убийц Олеся Бузины. Вы должны отменить нацистские законы, ваш языковой закон. Только тогда у вас будет право хоть о чём-то просить президента Путина», – пояснил ведущий.