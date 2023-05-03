Соловьев обвинил военкоров в прилетах по российским позициям

Олег Кравцов.  
03.05.2023 11:39
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, СМИ


Российские журналисты не должны невольно помогать врагу, когда против их страны ведется такого масштаба информационная война.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

Российские журналисты не должны невольно помогать врагу, когда против их страны ведется такого масштаба...

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Он говорит, что спикер Госдумы Вячеслав Володин «во многом прав, когда говорит о России как о последнем острове свободы для прессы».

При этом Соловьев соглашается, что в России сейчас нет абсолютной свободы.

«В отношении России сейчас развернута небывалая информационная война. В таких условиях главное ограничение свободы слова — это принцип «не навреди». Журналисты должны им руководствоваться, как врачи», – сказал журналист в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, с последствием несоблюдения этого важного правила уже столкнулись некоторые российские военкоры.

«Даже появился такой жанр: «Я на войне». Они у себя в соцсетях и в telegram-каналах публиковали видео и фото себя в зоне СВО, а потом в эти места прилетали снаряды врага, гибли наши солдаты. Конечно, когда специальная военная операция закончится, мы будем настаивать, чтобы все ограничения были сняты», – подчеркнул Соловьев.

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