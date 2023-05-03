Соловьев обвинил военкоров в прилетах по российским позициям

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Российские журналисты не должны невольно помогать врагу, когда против их страны ведется такого масштаба информационная война.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

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Он говорит, что спикер Госдумы Вячеслав Володин «во многом прав, когда говорит о России как о последнем острове свободы для прессы».

При этом Соловьев соглашается, что в России сейчас нет абсолютной свободы.

«В отношении России сейчас развернута небывалая информационная война. В таких условиях главное ограничение свободы слова — это принцип «не навреди». Журналисты должны им руководствоваться, как врачи», – сказал журналист в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, с последствием несоблюдения этого важного правила уже столкнулись некоторые российские военкоры.

«Даже появился такой жанр: «Я на войне». Они у себя в соцсетях и в telegram-каналах публиковали видео и фото себя в зоне СВО, а потом в эти места прилетали снаряды врага, гибли наши солдаты. Конечно, когда специальная военная операция закончится, мы будем настаивать, чтобы все ограничения были сняты», – подчеркнул Соловьев.