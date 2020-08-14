Соловьев отчитал Собчак за оскорбление Путина

14.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего видеоблога жестко раскритиковал обласканную властью оппозиционерку Ксению Собчак из-за ее заявления. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Собчак призвала россиян внимательно смотреть за беспорядками в Белоруссии – тем, что происходит, когда руководитель страны «засиживается» в своем кресле.

«Смотрите внимательнее, мои российские сограждане, на пример Беларуси. Еще внимательнее. И пусть у наших «звезд» пока нет должной смелости писать полные такого же праведного гнева посты о протестах в Хабаровске, о незаконных посадках после московских митингов, это ничего, все еще придёт – и смелость, и желание. Так всегда кончается режим того, кто не может вовремя уйти и понять, что сменяемость власти – единственный мирный путь развития государственной власти. Можно недолго обманывать свой народ. Мухлевать, переписывать результаты выборов. Но нельзя обмануть время. Нельзя обмануть историю. Живе Беларусь», – закончила националистическим лозунгом Собчак заявление, опубликованное в блоге.

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Ее сообщение взбесило Соловьева, который напомнил Собчак, кто является ее крестным отцом.

«Значит, слушай, Собчак! Если вы снюхались с бандитом Каном, который в розыске, если вы сейчас пытаетесь примазаться к Хабаровску, где, напомню вам, человека обвиняют в заказных убийствах и в организации, и вы не понимаете даже близко того, что там происходит, и поддерживаете очень странную формулировку – вы хотите сказать, что человек, который вас крестил, у которого на коленях вы выросли, незаконно провел выборы, в которых вы участвовали?

Тогда что же вы не отказались, почему же вы не заявили, как кандидат, который пошел на выборы, что выборы были нечестными? Вы тогда чего играли под дудочку власти?

Это московские протесты были законные, которые перекрывали улицы, когда избивали полицейских, вот это было законно? Просто у вас, Собчак, нет честности и смелости либо отказаться от ваших связей и сказать: «Я полностью разрываю и не буду пользоваться всем тем, что мне дает мое прошлое и моя фамилия, и честно ухожу в настоящую оппозицию, а не прибегаю каждый раз и вымаливаю что-нибудь к себе».

Уж будьте до конца честными. Или вам хочется здесь немножечко потявкать, там немножечко полизать, поиграться? Да поймите – вы всегда для всех будете чужой. Всегда вы будете на плаву только потому, что у вас такая фамилия и вы регулярно хвастались семейным знакомством. Все, на этом набор достоинств кончается», – заявил Соловьев.