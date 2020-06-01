Соловьев поставил на место обнаглевшего украинского эксперта

01.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Украина не имеет права сравнивать нынешние экономические показатели ЛДНР с довоенными.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявили журналисты и приглашенные эксперты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«…Я о другом. Когда вы говорите о единстве, вот, есть единство между Россией и ЛДНР – вы посмотрите, во что вы превратили тот высокоприбыльный регион Украины. Война, нищета, у них было сосредоточено 15 процентов ВВП Украины. Где деньги?» – заявил в ходе дискуссии бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов.

«Перестаньте использовать цифры, вы в них ничего не понимаете, – ответил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. – Никогда Луганская область меньше 7-8 процентов ВВП не составляла, с Донецкой это было 22».

«Так вот, вопрос, у вас было первое место по экспорту угля, где деньги?» – спросил Белов.

«Потрясающе! Вы ввели экономическую блокаду, вы перекрыли ж/д вы обстреливаете шахты, то есть, вы сделали всё, что смогли! И вы задаёте идиотские вопросы – куда делся уголь. Это вы убивали людей, вы устроили этот бардак, вы пришли к нам домой», – возмутился Мирошник.

В спор вмешался Владимир Соловьёв.

«Гордей, при всём уважении, такой наглости я не слышал никогда. Это примерно так же, как если бы в 1942 году нацистская Германия заявила Советскому Союзу: до чего вы довели свою страну, где у вас экономические показатели? Половину территории вы оккупировали, вы убили 15 тысяч их жителей, вы убили их детей, вы введи экономическую блокаду, вы требуете от всего мира, чтобы они не покупали продукцию там произведённую и говорите: а где деньги, как вы довели?

Если Россия их интегрирует, будет как в Крыму. Если хотите корректный пример, то посмотрите, как Крым расцвёл при России. А что было с Крымом, когда он был украинским? Вы не видели, какие дороги были в Крыму, не видели, какая инфраструктура аэровокзальных комплексов, не обращали внимания? Вы когда были последний раз в Крыму?» – спросил телеведущий.

«В 2015 году. Я ездил к друзьям, а дружбу никто не отменял», – сказал Белов.

«Да, дружба лучшее оружие. Кстати, заметьте – на «аннексированную территорию» с дружбой не ездят. Если территория «аннексирована», то с основной территории пройти нельзя – это же «аннексия»! При этом, заметьте, у некоторых украинцев там до сих пор собственность, например у Зеленского. Вот, Крым – расцветает. И, кстати, рост Крыма выше, чем у любой украинской области», – отметил Соловьёв.