Соловьев пожалел, что не дал задушить Ковтуна

30.11.2018, Москва, Анастасия Самойлова

В ходе политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» между его ведущим и украинским политологом Вячеславом Ковтуном прошла словесная перепалка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе передачи одиозный украинский политолог Вячеслав Ковтун закатил дежурную истерику о том, что никто уже пять дней не видел задержанных украинских моряков.

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«Уже пятый день никто не видел наших моряков, пострадавших от варварских обстрелов российской военщины. Мы слышим только разговоры, что их состояние стабильное, но даже какой-то маленькой черно-белой фотографии 9 на 12 мы не видели, а между тем наши источники сообщают, что им становится всё хуже. Никто из присутствующих не поинтересовался, какое здоровье у 18-летнего моряка, 24-летнего, 27-летнего…», – распылялся Ковтун.

Ведущий тут же поставил его на место, причем особо не сдерживаясь в эмоциях.

«А что же ты не интересовался, что происходит с детьми, которых ранили твои сволочи в Донецке? Что же ты не поинтересовался, какое количество могил, в которые положили несчастных женщин и стариков? Что же ты ни одного раза так не ныл, когда рассказывал это? Почему ты не сказал ни слова про политических заключенных? Ты ни одного слова не сказал, когда во время обмена привозят исковерканных, измученных людей, которых пытали у вас застенках СБУ? Что же ты так, гадёныш, не рыдал, заходясь слезами, рассказывая о судьбе Вышинского, который уже сколько месяцев находится в ваших непонятных структурах.

Ваши псевдоморяки находятся в обычных условиях, в которые и должны находиться жалкие нарушители государственной границы. И если они воины, то должны были выполнять воинскую присягу, а если они не способны этого сделать, то прекратите стонать всей страной. Вы – палачи 10 тысяч людей на Донбассе! Ни одного вашего не погибло! Ни одного! И им оказали медицинскую помощь! Что вы тут устраиваете истерику про пять дней? Британцам понойте лучше.

Никто Скрипалей уже несколько месяцев не видел, их никому не показывают. Ты представляешь, сейчас люди в Донбассе тебя слушают, как ты об этих карателях нервничаешь! Я помню, как я здесь тебя защитил, чтобы тебя не убил один из наших уважаемых гостей. Не помнишь? Когда он пошёл тебя душить, когда ты с улыбочкой слушал о том, как гибли дети на Донбассе. Я тогда его остановил. Кажется, я был не прав…», – заявил Соловьёв.