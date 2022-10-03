Соловьев призвал не ждать в ближайшее время хороших новостей с фронта

Новости Украины

Обещанное Западом оружие уже находится на территории Украины. Там же будут и танки, и самолеты – верить США и их партнерам по НАТО нельзя.

Об этом в эфире ток-шоу «Воскресный вечер» заявил телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Россия давно имеет дело не с Украиной.

«Мы имеем дело со всем блоком НАТО, со всей мощью его военно-промышленного комплекса, мы видим, сколько и какой техники поставляется, и понимаем, что не надо верить официальным заявлениям Запада. Когда они говорят: «Мы поставим через несколько лет» – это вранье. Как правило, это уже все на поле боя, это уже все там. Почувствовав кровь, конечно, они будут поставлять и боевые самолеты, и танки, и к этому надо быть готовым – не надо ждать от них чудес. Мы для них представляем экзистенциальную угрозу», – заявил Соловьев.

Он также призвал не ждать позитивных новостей с фронтов в ближайшее время, подчеркнув, что новым резервам, призванным во время частичной мобилизации, нужно время на подготовку и слаживание.

«Никаких пауз у нас нет. Не истерить, мы не сериал смотрим, где можно взять и промотать или посмотреть, чем закончится какая серия. Это реальная жизнь. В этой реальной жизни мне бы очень хотелось, чтобы мы завтра атаковали и взяли Киев, но я понимаю, что для тех 300 тысяч, которые проходят частичную мобилизацию, требуется время. Требуется время для их подготовки, для боевого слаживания, для того, чтобы у них было все, что необходимо для того, чтобы пойти в бой. А это значит, что некоторое время нам будет нелегко и не надо прямо сейчас ждать хороших новостей, надо обладать длинной волей и стратегическим терпением», – резюмировал телеведущий.