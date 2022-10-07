Соловьев раскритиковал мобилизацию и потребовал призвать силовиков

Для того, чтобы существенно усилить российскую группировку войск в зоне СВО, не нужно было проводить мобилизацию.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил его автор, телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соловьев раскритиковал частичную мобилизацию, которая вывела из народного хозяйства большое количество специалистов.

«У нас армия – два миллиона человек, у нас в военной операции специальной 150 тысяч. И нам все время говорили: «Это сухопутные войска». Хотя участвуют не только сухопутные войска, а и ВКС, флот. Но у нас два миллиона, из которых миллион 150 тысяч – это военнослужащие непосредственно. Я детский вопрос задам: а, может, вы начнете военнослужащих в армию призывать? Ну у вас эти два миллиона где военных, в армии? Миллион 150 тысяч где они, кто они? Я понимаю, надо держать, что нас атакуют с разных сторон – окей. Но я когда читаю, что столько недель идет, а Херсон по-прежнему не насыщен войсками, Запорожье не насыщено, я, может, что-то плохо понимаю? Тогда скажите, где армия? Просто ответьте мне на этот вопрос», – сказал журналист. «Ну у вас же там есть люди, которые теоретически автомат в глаза не видели. Давайте, их призовите, поставьте в строй. Правильно писал генерал-полковник Кадыров, что призывать надо – тех, кто взяли и сбежали. Были контрактниками, а как началась Специальная военная операция, вдруг раз и написали, что не хотят. И что мы делать будем? Будем смотреть на этих людей и цокать языками, и призывать ребят из запаса? Окей. То есть мы будем оголять народное хозяйство вместо того, чтобы взять людей, которые уже в погонах, которые какую-то подготовку проходили в официальных силовых структурах и ведомствах, которые есть. Я просто логику хочу понять», – заявил Соловьев.

Его в своем блоге поддержал депутат Мосгордумы Кирилл Щитов:

«А ещё, как говорят, не один миллион сотрудников силовых структур вместе взятых. То есть людей, регулярно сдающих нормативы по обращению с оружием, понимающих, что такое дисциплина, изучавших основы поведения в экстремальной ситуации, внутренне готовых к риску и так далее».

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что у России большое количество силовиков, которых можно было бы задействовать в СВО.

«Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК. Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», – написал Кадыров в своем блоге.