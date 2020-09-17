Соловьев: Трамп может отдать приказ о ликвидации Лукашенко

17.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Запад вполне может прибегнуть к ликвидации того или иного неугодного ему политического лидера. Не исключено, что физически может быть устранен действующий президент Александр Лукашенко, переизбрание которого не признали на Западе и поддержали местных майданщиков.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил известный российский телеведущий Владимир Соловьеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соловьев напомнил, как президент США Дональд Трамп недавно признался, что хотел ликвидировать президента Сирии Башара Асада.

«Что может помешать тому же Трампу решить, что надо устранить Лукашенко за использование вот такого кошмара, как боевых отравляющих веществ против своего народа. А что может ему помешать принять такое решение не просто к Сулеймани, а против, скажем, наших государственных деятелей. Ведь, если мы объявляемся абсолютным злом, которое использует боевые отравляющие вещества, то против нас можно действовать как угодно», – заявил Соловьев.