17.09.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия, США
Просмотров:

Соловьев: Трамп может отдать приказ о ликвидации Лукашенко


Запад вполне может прибегнуть к ликвидации того или иного неугодного ему политического лидера. Не исключено, что физически может быть устранен действующий президент Александр Лукашенко, переизбрание которого не признали на Западе и поддержали местных майданщиков.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил известный российский телеведущий Владимир Соловьеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Соловьев напомнил, как президент США Дональд Трамп недавно признался, что хотел ликвидировать президента Сирии Башара Асада.

«Что может помешать тому же Трампу решить, что надо устранить Лукашенко за использование вот такого кошмара, как боевых отравляющих веществ против своего народа. А что может ему помешать принять такое решение не просто к Сулеймани, а против, скажем, наших государственных деятелей. Ведь, если мы объявляемся абсолютным злом, которое использует боевые отравляющие вещества, то против нас можно действовать как угодно», – заявил Соловьев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть