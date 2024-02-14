Соловьев устроил мастерскую «мозаичную» провокацию против нетвойняшек

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Телеведущий Владимир Соловьев «поблагодарил» в эфире телеканала «Россия-1» пытавшегося баллотироваться в президенты либерала Бориса Надеждина за список «неблагонадежных врагов народа» и «недоуничтоженных навальнят».

Об этом он заявил в эфире своей вечерней телепередачи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он (Надеждин) сдал в избирком список неблагонадежных агентов влияния, врагов народа, закладок ЦИПсО, недоуничтоженных навальнят. То есть он провел большую работу: вычленил, собрал все их персональные данные и отдал компетентным органам на изучение», — сказал Соловьев.

Сам Надеждин прокомментировал выпад Соловьева очень осторожно и несколько абсурдно.

«Мне не приходит в голову обвинять и тем более угрожать преследованиями тем, кто поддерживает других кандидатов. Нам нужно находить точки соприкосновения для наших граждан, а не разжигать вражду и ненависть между соседями по лестничной клетке», – сказал Надеждин.

Член ЦИК Константин Мазуревский поспешил заверить, что подписные листы всех кандидатов хранятся в режиме защиты и сохранности персональных данных избирателей.

Член СПЧ Александр Брод выразил сомнение в том, что ЦИК РФ пойдёт на нарушение закона и будет «сливать данные».

«Мониторинг социальных сетей, как мы видим, и так ведётся силовыми структурами достаточно пристально и реагирование на публичные высказывания, идущие вразрез закону, жесткое. А какие мысли у избирателя в голове, то это, слава Богу, его личное дело», – сказал Брод.

Эти уверения не помешали самым восприимчивым из либералов забиться в истеричном предчувствии «массовых репрессий».

«То, о чём думали, но боялись говорить — свершилось. Теперь со 105 тысячами «врагов народа», как их назвал Владимир Рудольфович, поработают компетентные органы. Элла Александровна, конечно, с гневом отвергнет лживые домыслы рупора госпропаганды. Мол, из её конторы ни одна бумажка не выскользнет. У неё, мол, как тайна исповеди в церкви. Только через её, мол, труп и т. д. Россияне — люди доверчивые, они поверят Элле Александровне. Но осадочек останется», – написал в своем тг-канале бывший лидер СПС Николай Травкин.

Как ни покажется странным, но матерые СМИ-иноагенты, напротив – успокаивают свою аудиторию. Дело в том, что следующей после постановочных «очередей за Надеждина» якобы показавших, что «режим шатается», станет акция, придуманная беглым олигархом-иноагентом Михаилом Ходорковским «Полдень против Путина». Ее идея состоит в том, чтобы всех, пришедших на избирательные участки в 12.00 17 марта, записать в сторонники оппозиции и предъявить фото-видео на Западе.

«Конечно это безопасно. Эти крики Соловьева призваны как раз запугать людей, чтобы они отказались от участия в этой неприятной для властей акции. Она визуализирует идею, что Путин вовсе не так популярен, и антивоенные настроения очень сильны. Но бояться нечего, потому что на лбу у человека, пришедшего в 12 часов не написано, что он против Путина. В этом же и суть этой акции. Ты фрондируешь абсолютно безопасно. Проснулся, позавтракал и пришел голосовать за президента. Где-то сказано, что в 12 часов нельзя голосовать?», – успокаивал политолог-иноагент Аббас Галлямов зрителей телеканала-иноагента «Дождь».

Политолог Алексей Чеснаков считает, что высказываясь о списках Надеждина, Соловьев просто хочет оживить выборы.

«Я считаю, что наличие разных сигналов и разных интерпретаций идет на пользу выборам и их участникам: когда в информационном пространстве доминирует только одна линия, это всегда плохо. Если же появляются даже такого рода страшилки, это создает дополнительную мозаичность информационного поля. Для выборов было бы дискредитацией, если бы все пели в унисон. На месте власти я бы даже специально создавал подобные провокационные интерпретации, которые формируют новые интриги, страхи, надежды. Иначе все будет просто забетонировано», – написал Чеснаков.

Чем Надеждин точно подставил оппозицию, так это тем, что опубликовал число подписавшихся за него за рубежом. Их оказалось менее 27 тыс. человек. Это позволяет косвенно оценить общее число релокантов, которое беглые либералы пытаются раздуть до миллионов.

«Надеждин провёл перепись дурачков за пределами России. Ожидаемо, что больше всего их оказалось в Грузии, Сербии, Казахстане и Армении. Но даже с учётом этого, цифра смешная. Ну, хоть немного соевые взбодрились, а то уже совсем в своей депрессии погрязли там», – прокомментировал данные корреспондент RT Константин Придыбайло.