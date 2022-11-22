Соловьёв и Затулин поспорили о целостности РФ и ядерном оружии

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Вошедшие в состав РФ новые субъекты стали российскими в ходе боевых действий, которые всё ещё продолжаются, однако распространяется ли на их оккупированные части статья Конституции о применении тактического ядерного оружия, так же, как в случае попытки захода ВСУ в Крым, или это всё ещё «не совсем наша территория»?

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» поспорили телеведущий Владимир Соловьёв и депутат Госдумы Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Острая дискуссия коснулась темы применении ядерного оружия, в чём Соловьёв оказался горячим сторонником.

«Напомню доктрину нашу: если речь идёт о существовании Российского государства как такового. Сейчас речь зашла? На данный момент нет. О судьбе спецоперации речь идёт, схватке за Украину – да», – возразил Затулин.

Соловьёв напомнил, что у России есть оккупированные территории.

«Мы её объявили нашей территорией после того, как она была не нашей территорией», – ответил депутат.

«Минуточку, в Конституции что написано? По Конституции это наша территория?» – парировал Соловьёв.

«С тех пор, как мы её включили, да. Но это было в обстановке военных действий», – сказал Затулин.

Однако один из собеседников напомнил, что Сибирь тоже включили в состав России «в обстановке военных действий».

«У нас что – где-то есть такая надпись, что это не совсем наша территория, потому что включена в этих условиях? Понимание происходящего? Хорошо. В Крым если войдут, тоже не угроза? А мы включили в 2014 году!», – добавил телеведущий.

Затулин ответил, что Крым «это уже другая история».

«Хорошо, в Белгород войдут, Курск, всё равно не трогать ядерное оружие?», – спросил Соловьёв.

«Тем более. Но я надеюсь, что при любой попытки сделать это у нас будет возможность им противостоять без употребления ядерного оружия», – ответил депутат.

«Хорошо, а если надежда умерла последней, то тогда можно уже использовать стратегическое оружие или тактическое? Вот и они тоже надеются, что мы каждый раз не будем. Поэтому они будут бросать туда польских наёмников, как сейчас, американских наёмников, весь нацистский сброд со всего мира», – сделал вывод Соловьёв.