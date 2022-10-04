Соловьёв не дал Леонкову свалить на добровольцев провалы на фронтах

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Новости Украины

Очень странно, что, несмотря на отчёты Минобороны о периодических учениях, на деле не видно элементарных азов военного искусства – окапываться и строить линию обороны на всех новых занятых участках, не говоря уже о пребывании по несколько месяцев на одних позициях.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Телеведущий Владимир Соловьёв обратил внимание, что за несколько месяцев нахождения на определённых территориях, русские войска, согласно Уставу, не окопались и не построили эшелонированную оборону.

«Этот вопрос задают многие, – согласился военный эксперт Алексей Леонков. – Но когда я спрашивал некоторых людей, которых набрали в качестве добровольцев, например, в Луганской области, они говорили: «не было приказа». «Я так удивился, как? Любой командир, когда останавливается, если не наступаешь, надо окапываться. Мне ещё дед рассказывал, когда они шли, остановились – надо копать. Не важно, через сколько ты пойдёшь – через сутки, а вдруг враг сейчас прорвётся? Остановился – копай, строй рубеж обороны, строй блиндаж. Мне как человеку военному, когда говорят, что не было приказа окопаться, для меня это звучит дико. Видимо, есть разночтение среди армейцев и среди добровольцев», – добавил эксперт.

«Хорошо, но Херсонщина – там же армейцы, – возразил Соловьёв. – Я не понимаю, что значит – армейцы, добровольцы, должно быть единоначалие».

Он напомнил, что в то время, как, например, Артёмовск освобождается пробиванием обороны по 200 метров, на других фронтах территории сдаются километрами.

«У нас линия боевого соприкосновения – это не сплошные окопы, колючая проволока и противотанковые ежи. Надо минные поля ставить, всё это надо делать», – согласился военный эксперт.

«Я – гражданский человек, почему-то это прочитал в базовых документах, разве люди, которые этим занимаются, этого не знают – знают лучше меня», – отметил телеведущий.

Леонков добавил, что это вопрос боевой подготовки: «всё это должно отрабатываться на полигонах».

«Мы же их проводили, Минобороны регулярно отчитывалось. Мы воюем 15% нашей армии, сейчас мы добавили 300 тыс. по частичной мобилизации. Хорошо, 85% армии где? Это важные вопросы. Почему люди, которые нам поверили, проголосовали, сейчас над ними расправляются, пытают? Мы дадим этим нацистам возможность радоваться? Всей мощью навалиться – и смести к чёртовой матери», – возмущался Соловьёв.

«Я с вами согласен, но не мы с вами принимаем решение», – развёл руками Леонков.