Соловьёв не рискнул выходить на дебаты со Стрелковым

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Телеведущий Владимир Соловьёв вслед за экс-спикером Новороссии Олегом Царевым отчитал и бывшего лидера донбасского ополчения героя Русской весны Игоря Стрелкова. Тот в ответ вызвал обидчика на словесную дуэль.

Поводом послужило высказывание Соловьёва о неудавшейся отправке Стрелкова на фронт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот этот поехал повоевать. Обосрался и вернулся. Удивительно. Если ты реально хотел воевать, иди к «вагнерам». Стрелков с таким пафосом уехал, такие фотографии, а теперь выясняется, на передовую не пустили. Ну, к «вагнерам» бы записался, показал реально чего стоишь. В чём проблема. И теперь, стратег хренов, Славянск просрал, откатился до Донецка, в Донецке его чуть не убили за предательство, бежал оттуда, попытался вернуться. Нет, теперь он патриотический, точнее антипатриотический блогер, который объясняет верховному командованию, как надо воевать. А чего сам-то не показал? Сам ты чего обосрался? Теперь будет мне отвечать в блоге, что вот, ты. Где ты был, где ты себя проявил?» – сказал Соловьёв в эфире своего шоу.

Эти слова глубоко задели Стрелкова, в своём тг-канале он вызвал телеведущего на дебаты. По его словам, Соловьёв в эфире «обильно и неудержимо лгал», и теперь Стрелков готов подискутировать с ним на любую тему в публичном пространстве.

«Единственное условие с моей стороны – дебаты должны проходить в прямом эфире и на них дополнительно должна вестись запись «нейтральными» операторами», – написал Стрелков.

При этом он высказал уверенность, что на таких условиях Соловьев вступать в дебаты побоится.

Заочная перепалка вызвала интерес в сети. Политолог Сергей Марков объяснил, почему один из самых популярных ведущих России Соловьёв на дебаты не согласится.

«Стрелков это обиженный на власть неконтролируемый патриот. 1.Поэтому от отрезан от СМИ. 2.И поэтому он пытается прорваться к СМИ. 3.И поэтому он хочет дебатов с Соловьёвым. 4.И поэтому ему не дадут прорваться к СМИ», – объяснил политолог.

Резко о Стрелкове высказался бывший спикер МИД ДНР политконсультант Константин Долгов

«Гиркин трус и лжец. Я уже вызывал его публично пройти полиграф после вранья в мой адрес. Условие было такое: полиграф проходим мы оба, под видеофиксацию. Он позорно слился, поджав хвост. Владимир Рудольфович, надеюсь, вы с этим полуусатым господином даже на одном гектаре не сядете, не говоря уже про какие-то там дебаты. О чём с ним, прости господи, дебатировать? По нему стационар плачет», – написал Долгов в своём тг-канале.

А вот подпольщик Владимир Грубник, организовывавший диверсии против Украины в Одессе, выступил с поддержкой Стрелкова.

«То, что Стрелков просто силой банального перечисления аргументов не оставит и мокрого места от истеричной хлопотливой карлицы Соловьева – это скучный своей очевидностью факт. Как и от любого другого пропагандона. Просто в силу того, что ему даже не надо ничего доказывать, хватит просто перечислять факты и выводить причинно-следственные связи. Толку от этого будет немного, ибо в политике изумительных людей это не поменяет ничего. От слова вообще. Но рассказы дурачков, что из Стрелкова кого-то лепят и «делают» ему карьеру – они неизменно доставляют. Дурачки и мудаки до сих пор в инерции мирного времени. Они до сих пор мыслят категориями пиара, электората, «медийного веса» и прочей идиотской чуши. В то время как страна стремительно скатывается из системного кризиса в смуту и проигрыш заведомо выигрышной войны. Тем самым дурачки показывают прежде всего себя – свой кругозор и интересы. А вот Стрелков не таков. Но они его никогда не поймут», – считает автор.

Однако вечером того же дня Соловьёв в своём ток-шоу ответил на приглашение отказом и резкой критикой.

«Это персонаж, который сбежал из Донбасса, которого в Донецке ненавидят так, что представить себе невозможно? Меня звали сто раз, я объяснял, что не пойду. Так же, как этот дурачок меня пытается вызвать на какую-то беседу. С кем? Ты, ничтожество, Навального раскручивал, с ним болтал, ты Гордону болтал, что хотел? Пошёл вон», – заявил Соловьёв.