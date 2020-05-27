Соловьёв порвал украинского пропагандиста Цимбалюка

27.05.2020, Москва, Владимир Гладков

В отличие от российских журналистов на Украине, украинского пропагандиста, работающего в России, Романа Цимбалюка никто не преследует.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня какая-то очередная журналистская, не хочу употреблять точный термин, спрашивает пресс-секретаря президента РФ Пескова: «А правда, что на некоторых передачах называют Зеленского нацистом, это позиция российского руководства?» Нет, это моя личная позиция, Владимира Соловьёва. И если ты в «УНИАНе» не можешь это понять, я тебе лично это объясняю», – обратился Соловьёв к пропагандисту.

«Ты работаешь в стране – тебя никто пальцем не трогает, а моих коллег преследовали, бросали в тюрьмы, сажали в ямы, пытали, убивали. Ты работаешь в обстановке абсолютно добросердечного русского народа. Мы любим украинский народ, мы нацистов ненавидим.

И тех нацистов, которые пришли к власти и не начали уголовных преследований против подонков, которые превратили майдан в кровавую бойню и которые принесли смерть в Донбасс, в Одессу – и политический террор во многие города Украины. И не называй себя журналистом – ты пропагандист нацистской машины», – добавил телеведущий.