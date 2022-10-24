Соловьёв предложил поставлять на фронт обшитые бронёй КАМАЗы

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Если ситуация в зоне проведения СВО вынуждает бойцов переделывать пикапы под бронемашины, то почему бы не помочь фронту обшитыми бронёй грузовиками, одновременно стимулируя российский бизнес и автопром.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Взгляд со стороны – насчёт промышленности. У нас есть производство грузовиков, одно из лучших в мире – КАМАЗы, все дела. Что мешает их обвешать бронёй и отправить на фронт в том количестве, в котором нужно? В максимальном. Да, это не те бронемашины. Но я смотрю сейчас, какое количество молодых ребят переделывают наши пикапчики и их превращают в бронированные машины. Это вообще не вопрос! Это нужно делать сейчас. Будет бизнес у нашей металлургии, будет бизнес у нашего автопрома. То есть сейчас всё, что может быть использовано для фронта, для победы, должно быть использовано для фронта, для победы», – заявил Соловьёв.

Публицист Сергей Кургинян поддержал телеведущего, однако напомнил, что с тяжёлой бронетехникой на фронте тоже не безоблачно.

«Мы 2000 танков Т-90 продали, замечательно, продажа за рубеж, всё хорошо. У нас – сколько этих танков в армии и сколько на театре военных действий? Конечно, можно и нужно преобразовывать эти грузовики, я только – за. Но сколько танков последних в армии, на театре военных действий, и сколько их продано? 1100 в Индию, 500 в Алжир и так далее, более 2000. Хорошо, замечательно, в нормальной ситуации торгуем оружием, а теперь какой оборонзаказ, сколько этих танков будет поступать в войска наряду с бронированными грузовиками и всем остальным?» – задался вопросом Кургинян.