Соловьёв предложил поставлять на фронт обшитые бронёй КАМАЗы

24.10.2022  18:23 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 652
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Если ситуация в зоне проведения СВО вынуждает бойцов переделывать пикапы под бронемашины, то почему бы не помочь фронту обшитыми бронёй грузовиками, одновременно стимулируя российский бизнес и автопром.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если ситуация в зоне проведения СВО вынуждает бойцов переделывать пикапы под бронемашины, то почему...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Взгляд со стороны – насчёт промышленности. У нас есть производство грузовиков, одно из лучших в мире – КАМАЗы, все дела. Что мешает их обвешать бронёй и отправить на фронт в том количестве, в котором нужно? В максимальном. Да, это не те бронемашины. Но я смотрю сейчас, какое количество молодых ребят переделывают наши пикапчики и их превращают в бронированные машины.

Это вообще не вопрос! Это нужно делать сейчас. Будет бизнес у нашей металлургии, будет бизнес у нашего автопрома. То есть сейчас всё, что может быть использовано для фронта, для победы, должно быть использовано для фронта, для победы», – заявил Соловьёв.

Публицист Сергей Кургинян поддержал телеведущего, однако напомнил, что с тяжёлой бронетехникой на фронте тоже не безоблачно.

«Мы 2000 танков Т-90 продали, замечательно, продажа за рубеж, всё хорошо. У нас – сколько этих танков в армии и сколько на театре военных действий? Конечно, можно и нужно преобразовывать эти грузовики, я только – за. Но сколько танков последних в армии, на театре военных действий, и сколько их продано? 1100 в Индию, 500 в Алжир и так далее, более 2000. Хорошо, замечательно, в нормальной ситуации торгуем оружием, а теперь какой оборонзаказ, сколько этих танков будет поступать в войска наряду с бронированными грузовиками и всем остальным?» – задался вопросом Кургинян.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть