Соловьёв заставил белорусского оппозиционера отвечать на вопрос о российских базах

10.09.2020, Москва, Елена Острякова

Бежавший в Польшу белорусский оппозиционер Павел Латушко пытался всячески уйти от ответа на вопрос, поддерживает ли он присутствие российских военных баз на территории Белоруссии.

Это произошло в эфире youtube-канала Соловьевlive, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня это не является предметом повестки дня координационного совета. Мы ставим вопросы о грубом нарушении прав человека и новых выборах. Когда появится политическая система, которая позволит политическим партиям выдвигать свои программы и отстаивать глубокие отношения с Россией или с Евросоюзом, иметь военные базы или не иметь. Координационный совет никогда не ставил вопросов внешней политики», – заявил Латушко.

Он 10 минут пытался увести разговор к другим темам, но ведущий Владимир Соловьев вновь задал вопрос о базах.

«Вы считаете, что это предмет для обсуждения? При чем здесь военные базы и мирные демонстранты. Абсолютно ни при чем. Если я говорю против российских военных баз, значит меня можно убить и посадить. Я человек очень опытный. Вы не на того попали», – ответил Латушко.

Тогда Соловьев в третий раз задал свой вопрос и все-таки вынудил белорусского оппозиционера ответить.

«Договоры внешнеполитические должны соблюдаться. Когда придет новая политическая сила и поставит под вопрос эти договоры, тогда они будут пересматриваться. Если придет к власти политическая сила, которая не будет подвергать сомнению эти договоры, значит, они останутся», – сказал Латушко.