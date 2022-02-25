«Сомнений нет – Украина»: В школах Симферополя – эвакуация детей

25.02.2022  09:26 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Украина
Новости Украины

Несколько школ Симферополя получили электронные сообщения о минировании.  Уроки отменены, в зданиях прошла эвакуация.

«На электронную почту школ № 3, 9, 14 Симферополя поступили сообщения о минировании, – уточнили в горадминистрации. – На место уже выехали специалисты профильных служб».

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Несколько школ Симферополя получили электронные сообщения о минировании.  Уроки отменены, в зданиях прошла эвакуация....

Чуть позже стало известно, что во всех школах Симферополя сегодня отменили занятия.

Накануне сообщения о минировании получили 12 крымских судов. Взрывчатку в зданиях не нашли, но работа учреждений была приостановлена.

В начале февраля сообщения о минировании получили администрации городов и районов с требованием выкупа в 13 тысяч долларов. До этого электронные письма о заложенной взрывчатке пришли в большинство школ крымской столицы. Это создает нервозную обстановку, поскольку занятия отменяют, средние и старшие классы распускают по домам, а младшеклассников держат на улице до приезда родителей, заставляя мерзнуть и не разрешая зайти в здание даже в туалет.

В сентябре 2017 года, а также в феврале 2019 года по России прокатились волны ложных звонков о минировании различных объектов. Тогда известный пранкер Андрей Столяров (Лексус) заявлял, что телефонные террористы, атаковавшие Москву, связаны с Украиной.

«Переслушал запись одного из звонков-минирований. Теперь сомнений нет – Украина», – утверждал Столяров. Эту же версию РИА «Новости» тогда сообщил источник агентства в силовых структурах: звонки поступают с территории Украины.

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