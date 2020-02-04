04.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Преследования журналистов, Россия, СБУ, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Сомнений никаких: к убийству Шеремета причастна СБУ – юрист


Обвиняемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета активисты действительно совершили это убийство, причем ими руководило одно из управлений СБУ.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К людям, называющим себя волонтерами, активистам, сопровождающим свою деятельность пением гимна, патриотизмом, надеванием вышиванок я отношусь абсолютно отвратительно. Это понятно с первого дня.

Деятельность, связанную с этими фигурантами, я освещаю у себя в открытых источниках тоже уже не первый месяц. Моя позиция такая – я абсолютно убежден, что те, кто сегодня находится под стражей по делу Павла Шеремета, именно они его убили.

Я вижу у фигурантов ложь – они говорили об алиби, но ни одно из алиби не подтвердилось. Я вижу, как нагло ведет себя защита, вижу как они себя ведут нагло, вижу, как они блокируют суды.

Я вижу, что говорили в аудио файлах, которые я же опубликовал, сотрудники СБУ. У меня нет сомнений, что руководимые одним из управлений тогдашней Службы безопасности Украины, эти люди совершили акт насилия над известным журналистом, результатом которого стало его убийство в центре Киева.

Я высказывался об этом давно. Если кто-то из парламентского комитета решил тоже выступить на эту тему, то она настолько эта тема является в обществе важной и актуальной, что конечно на эту тему будут одновременно выступать огромное количество политиков, правоохранителей, обычных людей», – резюмировал юрист.

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