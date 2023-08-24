Сон папского разума и его «правосековские» чудовища. Почаевская лавра на грани гибели

Валерий Пайков.  
24.08.2023 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 643
 
Беспредел, Ватикан, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Церковь


Угрозы, провокации, нападения, проклятия, запреты, насильственные вручения повесток… Всем этим ныне сопровождаются крестные ходы в Почаев, которые традиционно устраиваются паломниками к великому празднику Успения Пресвятой Богородицы уже около 200 лет. Самый большой из них, вбирающий в себя меньшие, – из Каменца-Подольского до Почаевской лавры (250 км). Первое упоминание о нем датируется 1832 годом, когда святыня вернулась из унии в лоно Русской Православной Церкви.

Даже в коммунистические времена люди шли к лавре, пусть и немногочисленными группами. В нынешнем году собралось свыше 3000 крестоходцев, но власть устраивает им препоны похлеще советских.

Угрозы, провокации, нападения, проклятия, запреты, насильственные вручения повесток… Всем этим ныне сопровождаются крестные ходы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Уже на старте, у кафедрального собора в Каменце-Подольском, духовенство и прихожан задержали силовики. Прямо возле храма они принялись вручать мужчинам повестки на фронт. Далее, когда паломники за сутки прошли около 50 километров и приблизились к селу Чемеровцы, там их тоже не пропустили. Дело в том, что под предлогом «обеспечения безопасности» региональные князьки из Тернопольской, Ровенской и Хмельницкой областей, при полной поддержке Киева, приняли постановления о блокировании КХ на протяженности всего маршрута.

Отметим, что гей-параду, который в те дни прошел в Харькове, никакие препятствия не чинились вовсе. И 30 тысячам хасидов, пожелавшим прибыть в Умань на празднование иудейского нового года, глава Госэтнополитики Еленский пообещал «сделать все необходимое для надлежащего прохождения паломничества».

Вот еще один из множества фактов нарушений Конституции и свободы вероисповедания в связи с крестным ходом. В Винницкой области паломников, решивших обойти блок-посты окольным путем, прямо в поле остановили СБУ и «полициянты» и потребовали разойтись по домам. Сотрудник СБУ вел себя грубейшим образом, хамил женщинам и орал, что они «идут к московскому попу». Он зафиксировал их личные данные  и  пообещал им «большие проблемы»…

Это – что касается реакции властей. А теперь о том, как ведут себя крышуемые ими национал-активисты. 20 августа 2023 года они напали на храм Рождества Божией Матери УПЦ в предместье Каменца-Подольского – селе Должок. Именно оттуда ежегодно стартует крестный ход в Почаев. Среди захватчиков находился персонаж с откровенно сатанинской символикой на одежде.

Впрочем, все они и им подобные есть не кто иные, как сатанисты. Одна из активисток, принимавших участие в нападении, в тот же вечер на гулянке по поводу рейдерской акции утонула в реке – оторвался тромб. Но свору бесноватых погромщиков это не остановило. Они продолжают устраивать провокации и эксцессы. Тайком привязывают к рюкзакам крестоходцев георгиевские ленточки, снимают на видео и объявляют их агентами Москвы. Нападают и бьют. Глумятся и проклинают…

За всеми этими проявлениями «народного гнева», как выяснилось, стоит некая Ульяна Бурак. Она дочь униатского «священника», ярая укронацистка. Как сообщил Телеграм-канал «Козацкий», сегодня именно она является закоперщицей нападений на верующих УПЦ и всевозможных антицерковных акций на западной Украине.

Все эти факты служат несомненным подтверждением того, что власть не отступает от своей цели захватить Почаевскую лавру вслед за Киево-Печерской. Руководят налетами униаты, поскольку именно им обещан Почаевский монастырь. Происходит спланированная атака с прицелом на создание новой всеукраинской унии. А крестный ход станет поводом для судебных разбирательств, на которых лживые обвинители вывалят кучи инсинуаций, ими же и спровоцированных…

Многие православные эксперты обоснованно считают, что киевский режим продвигает  дорожную карту, согласованную с Фанаром и Ватиканом. В рамках ее должно произойти быстрое объединение членов УГКЦ и всех православных для быстрого и тотального окатоличивания незалежной. Также звучит информация, что папа Франциск (т.н. «видимый», то бишь «земной» глава и УГКЦ, и РКЦ) посулил своему украинскому наместнику, «верховному архиепископу Киево-Галицкому» Шевчуку в случае успеха статус аж целого патриарха. Потому-то униаты полностью одобряют ликвидацию УПЦ и водят дружбу с ПЦУ.

«Ведь они, с подачи Ватикана, были главными двигателями всех подготовительных процессов для получения томоса от Варфоломея (дошло даже до того, что на униатских ресурсах упоминалось о переписке главы униатов с Варфоломеем), именно они зачастую продвигали политическую поддержку ПЦУ, именно униаты после выдачи варфоломеевского томоса снабдили ПЦУ группировками радикалов, и именно униаты часто-густо стоят за поддержкой (как политической, так и организационной) по захвату храмов», – подчеркивает «Козацкий».

Зная коварство ватиканских иезуитов, было бы наивным ожидать от них чего-то другого. Ведь их порожденцы таковыми являлись с самого начала. И создавалась уния, с лицемерным соединением православной обрядности и католической сущности, именно для насаждения власти папского престола и уничтожения Православия, причем всеми возможными способами.

Но порожденный  Ватиканом урод может выйти из-под его управления, как уже не раз случалось в истории. Как то было в Волынской резне, когда униатские попы и капелланы дивизии СС «Галичина» снимали рясы и кресты, брали вилы и топоры и убивали тысячи беззащитных католиков-поляков – стариков, женщин, детей. В том же духе бандеровского терроризма они воспитывали своих детей и внуков…

Выйти из-под папского контроля они могут и сейчас. И тому есть уже немало признаков. Один из них – оскорбление отцом упомянутой атаманши, тем самым клириком УГКЦ из Тернополя, не кого-нибудь, а самого понтифика. Он назвал  Франциска «конченым» из-за его позиции по Украине. Почему? Известный православный блогер Александр Вознесенский считает, что оголтелым нацистам в рясах, мстящим за поражение бандеровщины в середине прошлого века, не нравится декларируемый им мультикультурализм и осуждение национализма. Пусть даже это просто ширма для продвижения ватиканской экспансии.

Сам Петро Бурак (отметим, клирик аж целых 3-х храмов УГКЦ!) входил в число создателей экстремистской организации «Тризуб им. Степана Бандеры», а после сделался капелланом «Правого Сектора». В 2013 году призывал «правосеков» к насильственному свержению власти в стране. В 2019-м влился в батальон «Азов». Постоянно требует калечить и убивать «врагов Украины».

Но начальство УГКЦ не обращает внимания на эти людоедские эскапады. Как, впрочем, и на оскорбления понтифика. Это означает одно: в среде униатов Бураки далеко не одиноки, таких радикальных попов там пруд пруди, и Франциску с Шевчуком приходится с этим считаться.

Под стать Бураку и его ближайший «побратим», клирик УГКЦ некий Михаил Арсенич. Который – еще в 2010 году призывал во время своей «проповеди» проводить «атентаты» (теракты) против правительства Януковича и «москалей» и говорил, что мечтает, чтобы все деревья в лесу «украсились» их трупами.

Сейчас они стремятся  захватить все православные храмы и Почаевскую лавру и установить там собственное, сугубо бандеровское правление. Вот такие чудовища были порождены сном разума папы Франциска и его исторических предшественников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть