Сон папского разума и его «правосековские» чудовища. Почаевская лавра на грани гибели

Угрозы, провокации, нападения, проклятия, запреты, насильственные вручения повесток… Всем этим ныне сопровождаются крестные ходы в Почаев, которые традиционно устраиваются паломниками к великому празднику Успения Пресвятой Богородицы уже около 200 лет. Самый большой из них, вбирающий в себя меньшие, – из Каменца-Подольского до Почаевской лавры (250 км). Первое упоминание о нем датируется 1832 годом, когда святыня вернулась из унии в лоно Русской Православной Церкви.

Даже в коммунистические времена люди шли к лавре, пусть и немногочисленными группами. В нынешнем году собралось свыше 3000 крестоходцев, но власть устраивает им препоны похлеще советских.

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Уже на старте, у кафедрального собора в Каменце-Подольском, духовенство и прихожан задержали силовики. Прямо возле храма они принялись вручать мужчинам повестки на фронт. Далее, когда паломники за сутки прошли около 50 километров и приблизились к селу Чемеровцы, там их тоже не пропустили. Дело в том, что под предлогом «обеспечения безопасности» региональные князьки из Тернопольской, Ровенской и Хмельницкой областей, при полной поддержке Киева, приняли постановления о блокировании КХ на протяженности всего маршрута.

Отметим, что гей-параду, который в те дни прошел в Харькове, никакие препятствия не чинились вовсе. И 30 тысячам хасидов, пожелавшим прибыть в Умань на празднование иудейского нового года, глава Госэтнополитики Еленский пообещал «сделать все необходимое для надлежащего прохождения паломничества».

Вот еще один из множества фактов нарушений Конституции и свободы вероисповедания в связи с крестным ходом. В Винницкой области паломников, решивших обойти блок-посты окольным путем, прямо в поле остановили СБУ и «полициянты» и потребовали разойтись по домам. Сотрудник СБУ вел себя грубейшим образом, хамил женщинам и орал, что они «идут к московскому попу». Он зафиксировал их личные данные и пообещал им «большие проблемы»…

Это – что касается реакции властей. А теперь о том, как ведут себя крышуемые ими национал-активисты. 20 августа 2023 года они напали на храм Рождества Божией Матери УПЦ в предместье Каменца-Подольского – селе Должок. Именно оттуда ежегодно стартует крестный ход в Почаев. Среди захватчиков находился персонаж с откровенно сатанинской символикой на одежде.

Впрочем, все они и им подобные есть не кто иные, как сатанисты. Одна из активисток, принимавших участие в нападении, в тот же вечер на гулянке по поводу рейдерской акции утонула в реке – оторвался тромб. Но свору бесноватых погромщиков это не остановило. Они продолжают устраивать провокации и эксцессы. Тайком привязывают к рюкзакам крестоходцев георгиевские ленточки, снимают на видео и объявляют их агентами Москвы. Нападают и бьют. Глумятся и проклинают…

За всеми этими проявлениями «народного гнева», как выяснилось, стоит некая Ульяна Бурак. Она дочь униатского «священника», ярая укронацистка. Как сообщил Телеграм-канал «Козацкий», сегодня именно она является закоперщицей нападений на верующих УПЦ и всевозможных антицерковных акций на западной Украине.

Все эти факты служат несомненным подтверждением того, что власть не отступает от своей цели захватить Почаевскую лавру вслед за Киево-Печерской. Руководят налетами униаты, поскольку именно им обещан Почаевский монастырь. Происходит спланированная атака с прицелом на создание новой всеукраинской унии. А крестный ход станет поводом для судебных разбирательств, на которых лживые обвинители вывалят кучи инсинуаций, ими же и спровоцированных…

Многие православные эксперты обоснованно считают, что киевский режим продвигает дорожную карту, согласованную с Фанаром и Ватиканом. В рамках ее должно произойти быстрое объединение членов УГКЦ и всех православных для быстрого и тотального окатоличивания незалежной. Также звучит информация, что папа Франциск (т.н. «видимый», то бишь «земной» глава и УГКЦ, и РКЦ) посулил своему украинскому наместнику, «верховному архиепископу Киево-Галицкому» Шевчуку в случае успеха статус аж целого патриарха. Потому-то униаты полностью одобряют ликвидацию УПЦ и водят дружбу с ПЦУ.

«Ведь они, с подачи Ватикана, были главными двигателями всех подготовительных процессов для получения томоса от Варфоломея (дошло даже до того, что на униатских ресурсах упоминалось о переписке главы униатов с Варфоломеем), именно они зачастую продвигали политическую поддержку ПЦУ, именно униаты после выдачи варфоломеевского томоса снабдили ПЦУ группировками радикалов, и именно униаты часто-густо стоят за поддержкой (как политической, так и организационной) по захвату храмов», – подчеркивает «Козацкий».

Зная коварство ватиканских иезуитов, было бы наивным ожидать от них чего-то другого. Ведь их порожденцы таковыми являлись с самого начала. И создавалась уния, с лицемерным соединением православной обрядности и католической сущности, именно для насаждения власти папского престола и уничтожения Православия, причем всеми возможными способами.

Но порожденный Ватиканом урод может выйти из-под его управления, как уже не раз случалось в истории. Как то было в Волынской резне, когда униатские попы и капелланы дивизии СС «Галичина» снимали рясы и кресты, брали вилы и топоры и убивали тысячи беззащитных католиков-поляков – стариков, женщин, детей. В том же духе бандеровского терроризма они воспитывали своих детей и внуков…

Выйти из-под папского контроля они могут и сейчас. И тому есть уже немало признаков. Один из них – оскорбление отцом упомянутой атаманши, тем самым клириком УГКЦ из Тернополя, не кого-нибудь, а самого понтифика. Он назвал Франциска «конченым» из-за его позиции по Украине. Почему? Известный православный блогер Александр Вознесенский считает, что оголтелым нацистам в рясах, мстящим за поражение бандеровщины в середине прошлого века, не нравится декларируемый им мультикультурализм и осуждение национализма. Пусть даже это просто ширма для продвижения ватиканской экспансии.

Сам Петро Бурак (отметим, клирик аж целых 3-х храмов УГКЦ!) входил в число создателей экстремистской организации «Тризуб им. Степана Бандеры», а после сделался капелланом «Правого Сектора». В 2013 году призывал «правосеков» к насильственному свержению власти в стране. В 2019-м влился в батальон «Азов». Постоянно требует калечить и убивать «врагов Украины».

Но начальство УГКЦ не обращает внимания на эти людоедские эскапады. Как, впрочем, и на оскорбления понтифика. Это означает одно: в среде униатов Бураки далеко не одиноки, таких радикальных попов там пруд пруди, и Франциску с Шевчуком приходится с этим считаться.

Под стать Бураку и его ближайший «побратим», клирик УГКЦ некий Михаил Арсенич. Который – еще в 2010 году призывал во время своей «проповеди» проводить «атентаты» (теракты) против правительства Януковича и «москалей» и говорил, что мечтает, чтобы все деревья в лесу «украсились» их трупами.

Сейчас они стремятся захватить все православные храмы и Почаевскую лавру и установить там собственное, сугубо бандеровское правление. Вот такие чудовища были порождены сном разума папы Франциска и его исторических предшественников.