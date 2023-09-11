Сонный Джо в Ханое: США делают ставку на Вьетнам

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Президент США Джо Байден совершил исторически важный для Штатов визит во Вьетнам. Ставка Вашингтона на эту страну, с которой связана история одной из американских зарубежных войн, понятна – США нужен противовес Китаю в регионе ЮВА.

Кроме того, в Белом доме не скрывают, что пытаются убедить исторических партнеров РФ, включая Вьетнам, что у них есть альтернативы связям с Москвой

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В какой то мере отсутствие на прошедшем саммите «двадцатки» в Нью-Дели двух ключевых противников США облегчило американскому президенту задачу налаживания новых контактов со странами, которыми ранее интересовались Россия и Китай.

Немного отвлекаясь от основной темы, замечу, что Вьетнам не единственная точка приложения усилий Вашингтона в данном контексте. Байден развил бешеную активность в работе с теми, кого принято называть «глобальным Югом», доводя позицию США до Бразилии, ЮАР, Индонезии, не говоря уже об Индии.

Параллельно саммиту в Нью-Дели рамочно оформился сколоченный Штатами антикитайский геоэкономический альянс в противовес любимому детищу Пекина «Поясу и Пути».

Речь идет о совместном инфраструктурном проекте США, арабских монархий Залива и Индии с линейным логистическим маршрутом, напрямую идущим из Индии через Аравийский полуостров и далее через Грецию в Европу. Странам, которые участвуют в проекте «Один пояс-один путь» предложено определяться, с кем они.

Ключевым элементом американского влияния по прежнему является будет расширение финансирования со стороны Всемирного банка и других банков развития. США планируют добиваться облегчения долгового бремени бедных стран и объявить о финансировании новых инфраструктурных проектов.

Но вернемся к Вьетнаму. В Ханое Байдену устроили торжественную встречу с парадом войск.

В ходе визита «Сонный Джо» встретился с, генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом.

По словам американских официалов, полупроводники являются центральным элементом соглашений, подписанных в ходе визита Байдена. В соответствии с законом о чипах правительство США выделяет 100 миллионов долларов в год в течение пяти лет на поддержку цепочек поставок полупроводников по всему миру, причем большая часть этих денег достанется именно Вьетнаму как ближайшему соседу КНР и «опоре» Вашингтона в полупроводниковых войнах с Поднебесной.

Еще одним ключевым вопросом повестки визита стало укрепление цепочек поставок важнейших полезных ископаемых, особенно редкоземельных элементов, месторождения которых во Вьетнаме, по оценкам США, являются крупнейшими в мире после Китая.

Ханой и Вашингтон договорились о расширении связей в сферах обороны и безопасности.

Примечательно, что все это произошло на фоне переговоров с Россией о предоставлении Вьетнаму кредита для покупки тяжелого вооружения, включая противокорабельные ракеты, противолодочные самолеты и вертолеты, зенитно-ракетные комплексы и реактивные истребители.

В последние недели Вьетнам провел несколько встреч высокого уровня по вопросам обороны с высшими российскими должностными лицами. По данным Reuters Ханой ведет аналогичные переговоры с несколькими поставщиками оружия, включая США.

Штаты и их партнеры предлагают Вьетнаму помощь в диверсификации поставок вооружений, намекая на отказ от российских военных поставок. Вьетнам прямого ответа пока не дает, но словесно демонстрирует, что готов к этому предложению.

Что еще более важно – Вьетнам и США заметно повысили уровень отношений, договорившись об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства. Подписав соответствующее совместное заявление. Байден не скупился на лесть и даже назвал Вьетнам важнейшим партнером США на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем.

Прорывным для обеих стран стал этот визит Байдена во Вьетнам и в сфере экономики. Среди достигнутых в Ханое договоренностей: компания Vietnam Airlines согласилась приобрести около 50 самолетов Boeing-737 Max в рамках соглашения стоимостью $7,5 млрд; компания Amkor Technology из Аризоны уже в октябре построит во вьетнамской провинции Бакинь завод стоимостью $1,6 млрд по сборке, упаковке и тестированию микрочипов.

Вьетнам открывает широко ворота и для другого системного американского бизнеса. Компания Marvell Technology из штата Делавэр и калифорнийская Synopsys будут инвестировать в центры разработки и инкубации полупроводников в Хошимине/Сайгоне.

Microsoft создаст «решение на основе генеративного искусственного интеллекта, адаптированное для Вьетнама и развивающихся рынков». А NVIDIA планирует сотрудничать с вьетнамскими FPT, Viettel и Vingroup в области ИИ в стране. Наконец, американский конгломерат Honeywell будет сотрудничать с Ханоем для запуска пилотного проекта по разработке первой во Вьетнаме аккумуляторной системы хранения энергии.

Причем, как видно из этого перечня, речь идет не о простых меморандумах о намерениях, а об уже готовых бизнес-проектах. На днях руководители Google, Intel, Amkor, Marvell, GlobalFoundries и Boeing должны встретиться с главами вьетнамских технологических компаний и госсекретарем Энтони Блинкеном в Ханое для обсуждения деталей.

Оценивая это со стороны можно сказать, что мы имеем дело с феноменом короткой памяти. Не прошло и полувека с момента окончания чудовищной по зверствам и разрушениям Вьетнамской войны и уже сегодняшнее поколение, как молодых вьетнамцев, так и вьетнамских руководителей стараются искать дружбы с бывшим противником, а соцопросы подтверждают то что антиамериканизм постепенно уходит со сцены массовых настроений во Вьетнаме. И чем дальше идет смена поколений, тем острее ощущаются эти перемены.

Наглядно иллюстрирует эту идейную эволюцию во вьетнамском восприятии США последовательная смена названий широко известного за пределами Вьетнама военного музея в Хошимине. Созданный под эгидой правительства сразу после обьединения страны в сентябре 1975 года он первоначально назывался «Домом для показа военных преступлений американского империализма и марионеточного правительства южного Вьетнама».

В восьмидесятые название изменилось на «Музей американских военных преступлений». Уже в постсоветское время в 1993 году прилагательное «американские» из названия пропало, и он стал просто «Музеем военных преступлений». Сегодня же это просто «Музей жертв войны».

К чему эта смена вех приведет в среднесрочной перспективе, сказать сложно, но в настоящий момент цели США и Вьетнама конъюнктурно сходятся в точке сдерживания амбиций Пекина, с которым у вьетнамцев исторически сложные и конфликтные отношения, включая длящиеся по сей день территориальные споры по островам в Южнокитайском море.

Ирония в том, что в грядущей новой империалистической схватке США будут опираться на тех, с кем годами взаимно точили ножи. Это лишнее напоминание о том, сколь изменчивы и противоречивы бывают исторические виражи. Все по старику Дизраэли: нет вечных союзников, есть вечные интересы.