Новости Украины

СМИ вчера несколько преувеличили значимость судебного решения, растиражировав новость о вынесенном в Гааге вердикте по делу о крушении «Боинга» рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года.

Журналистка Наталья Осс обратила внимание на то, что пожизненный приговор бывшему командиру ополченцев Игорю Стрелкову вынес не Международный уголовный суд в Гааге, который она назвала «судом украинской мечты», а обычный местный суд.

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«Судил один из одиннадцати окружных судов, в юрисдикцию которого входят дела по Южной Голландии. То есть просто местный суд. Басманный. Но шире территориальным охватом, например, по Москве и Московской области. Новости же продают нам «украинскую перемогу» и «нашу зраду». А что бы нам самим не приговорить украинского диспетчера, вытащившего самолет в зону боевых действий по заказу организаторов провокации?» – написала Осс в своем ТГ-канале.

Так или иначе, но сам Стрелков прокомментировал решение суда, процитировав царя Ивана Грозного.

«А если ты, взяв собачий рот, захочешь лаять для забавы — так то твой холопский обычай: тебе это честь, а нам и сноситься с тобой — бесчестие, а лай тебе писать — и того хуже, а перелаиваться с тобой — горше того не бывает на этом свете, а если хочешь перелаиваться, так ты найди себе такого же холопа, какой ты сам холоп, да с ним и перелаивайся», — написал Стрелков.

Сенатор РФ Андрей Клишас считает, что России решение гаагского суда ничем не угрожает, поскольку она не определена как виновная сторона. Кроме того он подчеркнул, что РФ своих граждан не выдает ни при каких условиях.

«Этот суд был нужен европейцам, чтобы выгородить саму Украину, скрыть первопричины того, что происходит на Донбассе, истинные причины трагедии, случившейся с гражданским лайнером по вине украинских властей, и выставить граждан России виновным», – сказал Клишас в эфире радио «Спутник».

Тем не менее, он считает, что приговор суда нужно обжаловать.

«Всегда есть смысл проходить все судебные процедуры до конечной стадии. Для всех, кто пытается скрыть и замолчать какие-то обстоятельства, самая комфортная ситуация, когда говорят: все это бессмыслица. Все это имеет смысл. Потому что каждый судебный процесс – это внимание СМИ, и акцент на несостыковках можно обернуть в пользу тех лиц, которых посчитали виновными и попытаться указать на истинных виновников той трагедии, которая произошла. Это правительство Украины, которое допустило пролет гражданского пассажирского судна над территорией, где идет гражданская война. Ее развязали те, кто устроил переворот в Киеве. Вот истинные виновники трагедии», – сказал Клишас.