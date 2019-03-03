Сообщения об аресте «Ташкента» оказались фейком

03.03.2019

Александр Казаков, советник погибшего в результате теракта лидера Донецкой Республики Александра Захарченко, опроверг сообщения об аресте в России экс-вице-премьера ДНР Александра «Ташкента» Тимофеева.

«Вброс» о задержании Тимофеева сделал Telegram-канал «Незыгарь». «Задержан Ташкент. В Ростове-на-Дону спецслужбы задержали экс-министра финансов ДНР Александра Тимофеева. Ташкент доставлен в Лефортово», – говорилось в сообщении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Казаков опубликовал опровержение, в качестве доказательства обнародовав фотографию вместе с «Ташкентом» – судя по снимку, он поправился после ранений, полученных в день теракта в Донецке, когда вместе с Захарченко оказался в эпицентре взрыва.

«2 марта 2019. 19.00. Сидим с Ташкентом (Тимофеевым) в кафе, пьём я кофе, он – чай. Просматриваем разные ростовские и другие сайты, соцсети и… ржём. Ребята, не надоело?» – комментирует Казаков.

«Я пока не понимаю, кто, зачем и почему именно сейчас запустил этот фейк. Но выясню. Пока же могу сказать только то, что все те обвинения, которые на Тимофеева, на меня и на других членов Команды Захарченко запустили после гибели Командира, все оказались фейками. Никаких подтверждений, никаких доказательств. Только голословные обвинения. Из этого я делаю вывод, что дело не в экономике и не в правовой сфере – это чистая политика. Дальше углубляться пока не стану, так как и я, и Ташкент, и наши товарищи остаёмся патриотами Донбасса и России, и не хотим нанести ущерб борьбе народа Донбасса за свободу и справедливость», – сказал Александр Казаков «ПолитНавигатору».