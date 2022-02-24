Сообщения об открытии Северо-Крымского канала преждевременны

24.02.2022  18:40 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, ЖКХ, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Днепровская вода не поступает в Северо-Крымский канал.

Это фейк, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Днепровская вода не поступает в Северо-Крымский канал. Это фейк, сообщил советник главы Крыма Олег...

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Ранее глава региона Сергей Аксенов заверил, что канал готов к приему днепровской воды, несмотря на рассохшееся русло и поржавевшие гидроузлы.

Для запуска воды необходимо открыть шлюзы на Каховском гидроузле и взорвать дамбу, перекрывшую русло канала.

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