Сообщения об открытии Северо-Крымского канала преждевременны

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Новости Украины

Днепровская вода не поступает в Северо-Крымский канал.

Это фейк, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее глава региона Сергей Аксенов заверил, что канал готов к приему днепровской воды, несмотря на рассохшееся русло и поржавевшие гидроузлы.

Для запуска воды необходимо открыть шлюзы на Каховском гидроузле и взорвать дамбу, перекрывшую русло канала.