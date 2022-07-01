«Сообщество диванных экспертов»: Стешин ответил противникам обмена пленных на «азовцев»

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Новости Украины

Последний масштабный обмен военнопленными, среди которых были нацисты из «Азова», был необходим.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает российский военкор Дмитрий Стешин.

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«Обмен пленных, среди которых оказались 43 нациста с «Азовстали», вызвал недопонимание в информационном пространстве. Сообщество непогрешимых «диванных экспертов» даже обвинило организаторов этого обмена во всех грехах. Люди же, воюющие на Донбассе восьмой год, как ни странно, придерживались совершенно противоположного мнения: «наших нужно вытаскивать любой ценой», – пишет Стешин в «Комсомольской правде.

Он отмечает, что в Донбассе хорошо знают известно о пытках наших бойцов в украинском плену.

«Еще восемь лет назад, во время первого обмена, осенью 2014 года, освобожденных ополченцев сразу же грузили в «Скорые». Многие не могли ходить, некоторым ополченцам руки и ноги сломали не во время боев, а в плену», – продолжает автор.

По его словам, за прошедшие годы ничего не изменилось.

«Все проходившие обмены пленными выглядели одинаково: наши парни, избитые, поломанные психически, с гноящимися ранами и кое-как перевязанные грязными бинтами, еле шли к своим через нейтральную полосу. Навстречу им шагали бодренькие «захисники» и волочили за собой баулы с вещами… Но физическим насилием потомки бандеровцев никогда не ограничивались. На Донбассе хорошо известны случаи, как наши бойцы, выменянные из плена, спустя несколько месяцев кончали жизнь самоубийством, не выдержав психического слома…», – подчеркивает военкор.

Он приводит свидетельства наших бойцов, которые рассказали, как их в украинском плену били, пытали током, таскали по тюрьмам. В частности, военнослужащий Сергей Толстой, попавший в плен еще ранней весной, сообщил, что его пытали с помощью полевого телефонного аппарата, подключив провода к пальцам, а также прострелили ногу и отпиливали пальцы.

«Слушаешь такие рассказы и сам задаешь себе вопрос с подвохом – нужно было вытаскивать из плена Сергея Толстого или все-таки, оставить его там ради каких-то принципов? Чтобы молодого парня все-таки замучили до смерти? Мы как-то быстро позабыли главную причину спецоперации: «Своих не бросаем!». Хорошо, что у людей, принимающих решения, крепкая память…», – резюмирует Стешин.