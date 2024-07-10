Сообщник Порошенко: Население РФ должно быть уничтожено от Калининграда до Дальнего Востока

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Всё без исключения население РФ несёт ответственность за боевые действия и решения российского руководства в спецоперации на Украине.

Об этом на канале «NewsRoom» бывший замминистра по делам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выродки рода людского, чем больше их издохнет, тем чище планета будет. Начиная от Калининграда и заканчивая Дальним Востоком, вся эта площадь засеяна выродками. Никакой эмпатии к этому населению у меня нет, когда я слышу либо сентенции предателя Арестовича, либо некоторых «хороших русских», больше всего раздражает, что смущает «хороших русских», что не может весь народ нести ответственность за то, что делает Путин. Это один Путин нажимает на кнопочки, которые запускают ракеты, Путин садится за руль грузовиков, которые заправляют горючим самолёты, Путин садится за штурвал, сам Путин день и ночь работает на токарных станках, вытачивая снаряды», – исходил злобой Тука.

Он подчеркнул: «было бы желательно уничтожить физически» российское население.

«Понимаю, что это вряд ли получится, потому что даже если бы был механизм подобных действий, всегда найдутся на Западе разного рода персонажи, которые начнут рассказывать о сочувствии, о гражданском населении. То же самое, что сейчас происходит с арабами в Секторе Газа. 95% жителей Сектора Газы поддерживает Хамас. Хамас мы считаем террористической организацией, а остальные, кто их поддерживают – «бедное гражданское население, о котором надо заботиться».