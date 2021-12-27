Соотечественникам предлагают отказываться от гражданства РФ, чтобы поступить в российские ВУЗы

Иностранцы могут поступать в ВУЗы РФ по специальным экзаменам после подготовительных курсов русского языка, тогда как соотечественники с двойным гражданством, у которых есть российские паспорта, должны сдавать ЕГЭ на русском в полном объёме.

Об этом говорили участники интерактивного круглого стола в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иностранный гражданин может поступить на подготовительный факультет, выучить русский язык и сдать экзамены как иностранный гражданин. То есть, там специальные экзамены, как вы знаете, предусмотрены для иностранных граждан. Для ребёнка, у которого есть плюс к иностранному ещё и российское гражданство, предлагается сдавать такие же испытания, как и для россиян. По сути, это аналог ЕГЭ. Конечно, уровень у них одинаковый, ну не могут дети, не тянут, не могут так поступать. В этом большая проблема», – рассказала председатель организационного совета организации российских соотечественников Республики Корея Елена Касимова. «Очень многим родителям предлагают отказываться от российского гражданства, и очень многие это делают, но страна граждан теряет. Наверное, не очень хорошая ситуация. Вот здесь такой вопрос поднят, что для того, чтобы поступить в российские университеты и не сталкиваться ни с какими проблемами, просто достаточно отказаться от российского гражданства. Ну, ведь это же не очень хорошо», – отметила спикер.

Касимову поддержала представитель онлайн школы «Чайка», родительского комитета из Марокко Ирина Милова, которая добавила, что отказ от гражданства РФ предусматривает то, что повторно его уже не получить.

«Меня это просто поражает, что предлагают отказываться от гражданства… и не просто предлагают, они ещё в скобочках подписывают: одновременно предупреждаем, что если вы откажитесь от него, то никогда не получите его обратно. Разве это решение вопроса? Я понимаю, что для каждого ВУЗа, наверное, это непринципиально, они не заинтересованы в нас, десять плюс, десять минус – им всё равно. Они не хотят вникать в суть проблемы, они отвечают по стандарту», – возмущалась Милова.

Подводя итог, модератор конференции призвал сделать всё возможное, чтобы о данных проблемах услышали в соответствующих инстанциях.

«Вопросы поставлены, они действительно имеют очень высокое звучание, не только как частные вопросы отдельных людей, а как системные вопросы, касающиеся развития и Русского мира, и русского языка, и российского образования, и российской культуры, и вообще нашей идентификации, если угодно. Мы постараемся вместе с вами сделать всё возможное, чтобы наши рекомендации были услышаны», – подытожил модератор.