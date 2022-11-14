Соотношение с ВС РФ по выжившим раненым у ВСУ ещё катастрофичнее – Сивков

14.11.2022  21:58 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российская армия уничтожила тот состав ВСУ, с которым Украина вступила в СВО.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия уничтожила тот состав ВСУ, с которым Украина вступила в СВО. Об этом...

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«Армия России сейчас может сделать… Да, есть проблемы… По данным агентсва OCINT потери ВСУ только убитыми 406 тыс, а потери ЛДНР и российских войск 15 тыс. 1 к 28. А если брать по общим потерям, то соотношение – 1 к 8. Потому что у нас на одного убитого приходится 5-6 раненых, которые выживают, а у них на каждого убитого только одни раненый.

Система медицинского обеспечения поставлена из рук вон плохо. Нельзя забывать, что наша армия сейчас практически перемолола практически все те вооруженные силы, с которыми они начинали военные действия, это факт. Поэтому поливать армию грязью – непорядочно», – заключил Сивков.

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