Российская армия уничтожила тот состав ВСУ, с которым Украина вступила в СВО.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Армия России сейчас может сделать… Да, есть проблемы… По данным агентсва OCINT потери ВСУ только убитыми 406 тыс, а потери ЛДНР и российских войск 15 тыс. 1 к 28. А если брать по общим потерям, то соотношение – 1 к 8. Потому что у нас на одного убитого приходится 5-6 раненых, которые выживают, а у них на каждого убитого только одни раненый.

Система медицинского обеспечения поставлена из рук вон плохо. Нельзя забывать, что наша армия сейчас практически перемолола практически все те вооруженные силы, с которыми они начинали военные действия, это факт. Поэтому поливать армию грязью – непорядочно», – заключил Сивков.