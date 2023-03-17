Соотрудники самого популярного вражеского интернет-портала Белоруссии отправлены в колонию

Очередной громкий политический судебный процесс в Белоруссии сегодня закономерно завершился обвинительным приговором с двузначными сроками. Минский городской суд приговорил бывшего главного редактора портала TUT.BY Марту Золотову и бывшего гендиректора ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмилу Чекину к 12 годам колонии. Последнюю, вдобавок, еще и оштрафовали на 37 тысяч за неуплату налогов, запретив, к тому же, занимать руководящие должности в на 5 лет.

Трое других обвиняемых – бывшие редактор политико-экономического блока Ольга Лойко, редактор Елена Толкачева и юрисконсульт Екатерина Ткаченко объявлены в розыск – они, как и многие оппозиционеры, стоило запахнуть жареным, ударились в бега и теперь недоступны для белорусского правосудия.

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С момента разгрома некогда мощнейшего интернет-ресурса прошел 1 год и 10 месяцев, сам судебный процесс занял 2 месяца, всего прошло 37 заседаний. В законную силу приговор еще не вступил, и есть возможность подавать апелляции, но никаких сюрпризов от их рассмотрения ожидать, понятно, не приходится.

Накануне приговора официальные СМИ провели массированную артподготовку, отстрелявшись в эфир заготовленными разоблачениями. Главным калибром выступил телеканал «Беларусь 1», выпустивший в четверг в вечерний прайм-тайм фильм «Бай-бай, Тутбай», изюминкой которого стали бывшие сотрудники портала, которые, хоть и находятся в розыске и, вроде бы, в безопасности, резали нелицеприятную правду-матку об оборотной стороне его деятельности.

Некоторые комментаторы даже успели сравнить его с «азовцем» и редактором «Нехты», Протасевичем, который тоже в свое время соловьем заливался в эфире белорусского телевидения, поливая грязью бывших работодателей. Но тут сравнение, пожалуй, хромает. Протасевич не мог питать никаких иллюзий. Он сознательно шел в заведомо преступный с точки зрения белорусского законодательства проект, не скрывающий своей основной цели – шатания режима и дестабилизации обстановки в Белоруссии. И, судя по ранним заявлениям и фото с «Азовом», никаких угрызений совести по этому поводу Рома тогда не испытывал.

В отличие от Протасевича, журналисты TUT.BY шли на престижную работу в абсолютно легальный и даже респектабельный медиаресурс, который обеспечивал им более, чем достойную, по белорусским меркам, зарплату. На роль разменной монеты в грязных политических играх эти люди могли и не подписываться, искренне полагая, до поры до времени, что занимаются независимой журналистикой.

Чем был TUT.BY для Белоруссии? Совершенно особым, чисто белорусским явлением, не имеющим и не могущим иметь аналогов на российском медиапространстве. Ресурс был основным активом бизнес-империи Юрия Зиссера, имеющего репутацию, пусть и фрондирующего, но встроенного в белорусскую систему бизнесмена. Например, другая компания Зиссера, УП «Надежные системы» даже какое-то время была администратором национальной доменной зоны Белоруссии.

TUT.BY был крупнейшим почтовым и поисковым сервисом, новостным и развлекательным ресурсом, включал в себя множество тематических порталов – мужских, женских, финансовых, автомобильных и т.д. Этот ресурс – просто не имел себе равных. Ближайшие по охвату аудитории конкуренты отставали от него на порядок. Государственные Белта и «Беларусь сегодня» отставали от TUT.BY на его пике популярности по посещаемости в 7-10 раз.

И в то же время TUT.BY всегда был оппозиционным. Да, на фоне совсем уж оголтелых змагарских «боевых листков» вроде «Хартии 97» или «Нашей Нивы», которые тоже имели многомиллионную аудиторию, сайт выглядел умеренным и даже бравировал своей независимостью и непредвзятостью.

Однако все это было только частью имиджа. Просто тутбаевцы работали тоньше. В расколотом на змагаров и официоз белорусском медиапространстве всегда не хватало середины. В обществе был запрос на умеренную журналистику, и tut.by до поры именно под таких «умеренных» и мимикрировал, продвигая, между тем, все те же оппозиционные, национал-либеральные и русофобские нарративы. За счет такой мимикрии было достигнуто доминирующее положение в белорусском интернете – и посещаемость в несколько десятков миллионов в месяц. Аудиторией TUT.BY были все слои населения – от оппозиционеров до чиновников и от хипстеров до домохозяек.

Достигнув вершины, стесняться стали меньше. Было все больше непроверенной информации и просто фейков. Форум TUT.BY стал жестко модерироваться, причем преимущество на нем получали радикально настроенные оппозиционеры. Учитывая неслыханную популярность портала, информационное влияние TUT.BY стало весомым фактором белорусской политики. Сайт умело подогревал протестные и панические настроения, манипулировал общественным мнением.

За несколько месяцев до выборов 2020 года владелец TUT.BY Юрий Зиссер умер, и контроль перешел к его вдове Юлии Чернявской. После этого портал окончательно бросился во все тяжкие и перестал даже притворяться нейтральным и респектабельным. Роль TUT.BY в разжигании беспорядков августа-ноября 2020 года была не меньше, чем роль «Нехты». И при этом власть продолжала терпеть потерявший берега ресурс. Терпение лопнуло лишь в мае 2021 года, когда беспорядки остались позади, и началось решительное закручивание гаек.

Феномен TUT.BY – это проблема Белоруссии, которая до сих пор окончательно не решена. В девяностых и даже нулевых белорусское государство не придало должного значения интернету. Оно делало ставку на телевидение и бумажную прессу, а сеть считалась чем-то вроде развлечения для молодежи и была предоставлена сама себе. Разумеется, этим не могли не воспользоваться ушлые дяди из западных структур влияния, которые щедро поддерживали и продвигали нужных им людей в лидеры интернет-аудитории.

Таким образом, доминирование оппозиции в интернете сложилось уже давно. И, несмотря на закрытие TUT.BY и многочисленные блокировки оппозиционных ресурсов, часть бывшей команды портала перекочевала за границу, открыла новый, близкий по стилю ресурс и продолжает работать. Блокировки, хоть и снизили посещаемость оппозиционных сайтов, но не критично. Белорусы хорошо научились пользоваться VPN, а многочисленные оппозиционные телеграм-каналы по-прежнему более популярны, чем провластные.

Провластные ресурсы за прошедшие 2,5 года тоже изменились. Увеличилось количество, разнообразие и качество подачи политического контента. Однако выросла и агрессивность его подачи. Экраны заполнили не стесняющиеся в выражениях пропагандисты вроде Григория Азаренка, но, увы, информационное начальство забывает, что такая подача устраивает далеко не всех. В белорусском обществе по-прежнему высок спрос на качественную, рассудительную и умеренную журналистику.

TUT.BY разгромлен, но ниша, на которую он претендовал, свободна и востребована. Республике нужна не только «наступательная контрпропаганда», но и что-то вроде TUT.BY, только без его изнанки, с другой позицией и нарративами. Кажется, понимание этого уже есть, вот только – сколько еще ждать реализации?