Соперницы Лукашенко клялись американскому радио, что всей душой ненавидят Россию

21.07.2020, Москва, Елена Острякова

Противницы белорусского лидера Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах, объединившиеся вокруг домохозяйки Светланы Тихановской, отрицают какую-либо связь с Россией.

Об этом они заявили в эфире «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто никогда ни в речах, ни в программах не говорил, что будет слияние в РФ и мы станем одной из их губерний. Все кандидаты говорили о полном суверенитете Республики Беларусь. Действующее руководство больше идет на сближение с Россией, потому что у нас экономика была полностью зависима от российских энергоресурсов, от их нефти и газа», – сказала жена незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало – Вероника.

Руководитель штаба еще одного незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико (он сидит в СИЗО) Мария Колесникова уверяет, что ходила на все оппозиционные митинги, которые носили помимо прочего националистический и русофобский характер, начиная с нулевых годов.

«Это очень странно, это какой-то феномен. Потому что наша власть делает все, чтобы быть зависимой от России, а нас обвиняют в том, что мы можем интересы России представлять», – негодовала Колесникова.

Сама кандидатка отмолчалась, но ее муж блогер Сергей Тихановский (вместо него Светлана и выставили свою кандидатуру) до посадки в СИЗО категорически высказывался против союза с Россией.

Зато Светлана Тихановская в какой-то момент единственная из выступавших смогла перейти на экзотический белорусский язык, чем порадовала националистическую аудиторию «Радио Свобода». Она пообещала открыть больше белорусских школ.

В свою очередь, Вероника Цыпкало выразила уверенность в том, что новый президент Белоруссии, выбранный на новых «честных» выборах, которые объявит Тихановская, будет уделять большее внимание белорусскому языку.

Напомним, Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру на выборы вместо мужа, который находится в СИЗО. Она единственная из альтернативных кандидатов, кого зарегистрировала ЦИК, сочтя слабой фигурой. Однако Тихановскую сейчас поддерживают штабы незарегистрированных бывших топ менеджеров Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Последний находится в СИЗО.