Соперник Лукашенко потребовал снять белорусского президента с выборов

02.06.2020, Москва, Елена Острякова

Потенциальный кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико потребовал отказать в регистрации в качестве кандидата в президенты действующему лидеру страны Александру Лукашенко.

Свое обращение в белорусский ЦИК он опубликовал на своем сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В этом документе он указывает, что государственные учреждения участвуют в организации сбора подписей для выдвижения Лукашенко, что является нарушением законодательства.

Кроме того, по мнению банкира, Лукашенко использует свою должность для агитации за себя и публичного оскорбления других участников кампании.

Бабарико обвинил Лукашенко в клевете. Напомним, действующий президент публично заявил, что избирательная кампания экс-банкира якобы финансируется из-за рубежа.

«Распространенные сведения являются заведомо ложными, позорят меня, являются клеветой», – говорится в обращении ЦИК.

Заодно Бабарико расценил как нарушение законодательства заявление Лукашенко о том, женщина не сможет стать президентом в Белоруссии.

До недавнего времени Виктор Бабарико был председателем правления Белгазпромбанка, он подал в отставку перед регистрацией в ЦИК. Лукашенко считает, что его выдвижение лоббирует российская монополия, чтобы подавить борьбу Белоруссии за равнодоходные цены на газ.