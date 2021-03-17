Сопротивление элитам назрело и в любой момент вырвется наружу – украинский политолог

17.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Если существующие украинские политические элиты будут продолжать игнорировать интересы общества, они потеряют влияние, и в стране оформятся контрэлиты.

Об этом на канале UKRLIFE.TV заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У этих новых течений нет еще оформления. Это если говорить о том, во что могут воплощаться политические процессы в случае дальнейшего кризиса между обществом и государством, как политики и инвесторы будут искать ответ, а также учитывать интерес.

Если интерес не учитывается, дальше будет оформляться контрполитика и контрэлиты, потому что по мере нарастания напряжения между обществом и государством у людей, которые не видят себя, свой язык, свой интерес в поведении организованных политических субъектов, а видят постоянно попытку изобразить только этикетку, у них появятся контр-носители контр-воплотители.

Контрполитика – это тоже сфера жизни. Уверяю вас, она рождается так же быстро как и рождаются революционные процессы. Она проявиться и в медиа, она проявится и в новых общественных активностях в форме новых видов внеполитической демократии (сети и прочие коммуникации позволяют это делать быстро).

И те, кто сейчас распоряжается реальной властью политической, очень зря недоучитывают эту угрозу, что в случае, если политическая система не будет перестроена и не произойдет канализация общественных интересов, контрполитика и контрэлиты могут появиться очень быстро.

Почвой для этого может быть и новый процесс примирения в стране, и выход из войны, и стремление сформировать более сбалансированную систему интереса между центром и территориями. Это то, что будет побуждать к поиску либо ответа через сформировавшуюся политическую сферу, либо через контрполитику и контрэлиты», – считает Андрей Ермолаев.