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…«Ко мне обращаются военные и сообщают, что им безопаснее на передовой, чем в тыловой Одессе», — скулит нацист Демьян Ганул.

Это неудивительно — авто военных и бусы ТЦК взрывают-поджигают столь часто, что не успеваешь отслеживать — вражеская техника горит каждую ночь. Как и каждый день люди на всех оккупированных Украиной территориях сталкиваются со зверствами ТЦК, выполняющими адский план по могилизации. Логично, что приходит расплата (тг-каналы полны видеодоказательств двух сторон медали).

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Да, оккупанты боятся:

«Где-то в два часа ночи подожгли военное авто. Это жесть, мы проснулись от какого-то взрыва, не поняли, что это было, но поняли — горит… Что имеем, то имеем… Смотрите, где ставить авто, особенно те, которые военные или волонтерские», — стримит служащий в Одессе тэцэкашник. И так постоянно.

В других городах ситуация аналогичная — и зверства, и ответка. Так, в Кировоградской области СБУ, к сожалению, задержала девушку, которая, по версии гестаповцев, «выполняла заказы РФ на поджоги автотехники и зданий Сил обороны», а следующей ее задачей «был поджог местного ТЦК с применением «коктейля Молотова».

Уничтожаются и нацистские жупелы:

«Ватные потомки Членина и Сралина сняли с Аллеи Славы [их славы, —авт.] красно-черные флаги. Видимо, очень пекут эти цвета НКВДешным последователям военного городка. До этого здесь были сожжены три авто нашим военным. Вообще здесь большое поле для деятельности СБУ, потому что живут здесь потомки советских военных, которых навезли из разных уголков бывшего Союза. Они до сих пор ждут возвращения тех времен и ждут Путлера», — завывает нацист-активист Николай Доносян (говорящая фамилия) из пгт. Лиманское Одесской области.

У оккупантов паника:

«Такие случаи становятся нормой, и это очень ху… во. В Одессе была сожжена не одна эвакуационная скорая. Напомню, ТЦК — это структурное подразделение ВСУ, и там на сегодняшний день много ветеранов войны, которые по состоянию здоровья переведены в тыловые части и проходят службу в центре комплектования», — продолжает скулить Ганул.

Однако «ветеранов» (в глазах мирняка — убийц) не то что не уважают, а продолжают уничтожать всеми доступными способами.

На днях в Одессе к берегу прибило труп. Утопленник. Почему-то неудивительно, что в военной форме.

Принадлежащие военным лично и военкоматам машины пылают, как те станицы, уже на протяжении двух месяцев.

И, несмотря на уже упомянутые аресты со стороны гестапо, народные мстители не останавливаются.

Как нацисты собираются с этим бороться? Да традиционно — как они декларировали даже не десять, а еще тридцать лет назад:

«Нам необходимы фильтрационные меры как в начале вторжения, я об этом уже не впервые пишу, СБУ должна посетить всех подозрительных лиц», — настаивает Ганул.

То есть в концлагеря они хотят людей загнать.

Поздно. Украина для своих вынужденных граждан и так является самым большим концлагерем под открытым небом. Лагерем, узников которого уже не остановить.