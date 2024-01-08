Сопротивляться бесполезно, Россия усиливается – американский военный

Анатолий Лапин.  
08.01.2024 12:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Строительство укреплений и переход в оборону не помогут Украине – если Россия решит взять тот или иной населенный пункт, в конечном итоге она окружит его и уничтожить ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Строительство укреплений и переход в оборону не помогут Украине – если Россия решит взять...

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По мнению Берлетика, Россия наращивает свою мощь в то время, как украинский потенциал истощается.

«Эта концепция, согласно которой Украина переходит к обороне и окапывается, не сработает. Украина имеет сильно укрепленную оборону по всей линии соприкосновения с 2014-го года.

Когда Россия обращает свое внимание на конкретный укрепленный город на линии фронта, они способны окружить его, отрезать и ликвидировать украинское военное присутствие там. Именно это они и делают, и они будут продолжать оказывать давление вдоль линии соприкосновения», – сказал бывший морпех.

«И по мере того, как украинский военный потенциал ослабевает, в том числе из-за этих ударов ракетами и беспилотными летательными аппаратами, по мере того, как их военный потенциал уменьшается, а российская мощь увеличивается.

Мы увидим, что российские операции вдоль линии соприкосновения становятся все более эффективными. В конечном итоге мы увидим прорывы и как локальный, так и общий крах боеспособности Украины. Это неизбежность», – заявил Берлетик.

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