06.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева выразила опасения по поводу угрозы «украинского реванша» – так она отреагировала на появление в местной организации «Единой России» бывших чиновников украинского правительства Крыма ныне покойного «макеевского» премьера Василия Джарты.

«Всё, что я вижу – для меня это однозначно проукраинский реванш, со всеми тяжёлыми отсюда вытекающими последствиями… Это окончательное перерождение «Единой России» в Партию регионов», – заявила накануне журналистам Тимофеева, считающаяся близкой к герою Русской весны Алексею Чалому.

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Слова Тимофеевой – ее личная позиция, а не свидетельство противоречий Чалого с новым руководством «ЕР» в Севастополе, считает председатель севастопольского отделения партии «Родина» Иван Комелов.

«По всей видимости, есть какие-то аргументы у «Единой России», если они считают нужным привлекать специалистов с украинским прошлым. Предполагаю, что Ольга Тимофеева высказывала собственную позицию и собственное отношение по данному вопросу», – заявил Комелов.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии «ПолитНавигатору» призвал Тимофееву не драматизировать ситуацию.

«Я не хочу комментировать заявления своих коллег, ведь хочется напомнить, что некоторые коллеги тоже были в свое время депутатами украинских районных советов. Говорить о том, что это наследие прошлого – ну, в Крыму и Севастополе все, кто где-то работал на предприятиях, были членами тех или иных партий, которые были на тот момент украинскими. Это было частью жизни, поэтому я думаю, эту страницу нужно перевернуть и начать с чистого листа. Сегодня идет подготовка к перезагрузке партии «Единая Россия» в Севастополе, обновлению. Там появятся новые лица. Я думаю, это пойдет на пользу городу и нашим избирателям», – заявил Белик.