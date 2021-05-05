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05.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия
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Соратница Навального готова стать депутатом от Жириновского

Соратница блогера-уголовника Алексея Навального Любовь Соболь готова баллотироваться в Госдуму РФ от ЛДПР. Об...

Соратница блогера-уголовника Алексея Навального Любовь Соболь готова баллотироваться в Госдуму РФ от ЛДПР.

Об этом она заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверена, что все хотят меня выдвигать. Как бы это пафосно не звучало, я уверена, что любая партия поборолась бы за кандидата, который реально работает, у которого есть поддержка… Я готова услышать предложение любой партии кроме «Единой России» о том, что они готовы меня выдвигать. Я думаю, что Владимир Вольфович с удовольствием меня бы выдвинул на партию, потому что они знают, что я работяшкина. Но они понимают, что в Кремле это не одобрят, и поэтому они это не делают», – сказала Соболь.

Она призналась, что вела переговоры с партией «Яблоко», но «окончательного ответа не получила». Соболь заявила, что «иллюзий не питает и к сбору подписей готова».

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