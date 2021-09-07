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07.09.2021 15:53 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Криминал, Политика, Россия
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Соратница Навального сбежала из России рожать от любовника – версия Карнаухова

Рекомендующая себя юристом блогера-уголовника Алексея Навального Любовь Соболь не вернется в Россию, потому что...

Рекомендующая себя юристом блогера-уголовника Алексея Навального Любовь Соболь не вернется в Россию, потому что беременна от своего любовника – оператора экстремистской организации-иноагента ФБК Акима Керимова.

Такую версию в своем телеграм-канале выдвинул доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов, в прошлом имевший отношение к силовым структурам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вернувшись от своего друга из Еревана, где Соболь сделала ринопластику, она показалась на публике и было видно, как сильно она поправилась. Мы ничего утверждаем, личная жизнь Соболь, только её дело. Но есть версия. А может быть неслучайно она набирает вес и так спешно покинула страну? Было бы странно, если бы в одной квартире с мужем и детьми, она вынашивала ребёнка от другого мужчины. Побег решает эти ее проблемы. Может быть и другая, более неприятная причина», – пишет Карнаухов.

Осужденная по двум уголовным делам Соболь уехала из России в начале августа, воспользовавшись паузой перед вступлением приговора в силу. Перед отъездом женщина объявила в соцсетях, что разводится с мужем. Она уже побывала в Турции, Армении и Литве.

Сегодня приговор вступает в законную силу. Согласно ему, Соболь запрещено покидать Москву и Московскую область. Карнаухов считает, что она должна быть сегодня объявлена в международный розыск.

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