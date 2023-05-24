Соратница Навального сошла с ума

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Психическое состояние рекомендующей себя бывшим юристом блогера-уголовника Алексея Навального Любови Соболь вызывает опасения у ее коллег-иноагентов и либеральных эмигрантов.

Она начала публиковать у себя в американских соцсетях странные сообщения.

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«Я предлагаю всем читающим признать, что у всех члены маленькие и уже начать что-то делать. Абрамович, Дерипаска, Фридман, Авен и иже с ними, ау, чуваки. Хватит активы реструктуризировать и под Китай ложиться! Давайте долг Родине, может, уже отдадим, ну?», – к примеру написала Соболь.

Кроме того, она объявила известного московского либерала (ныне сбежавшего) Максима Каца «главным выгодополучателем войны в России».

Некоторые ее подписчики высказали версию, что аккаунт Соболь взломали, другие предположили, что у «юристки» нервный срыв. В ответ она написала, что ничего не будет отрицать и предложила отписываться всем недовольным, поскольку «это только начало».

«Кстати эту неделю, если что, астрологи объявили неделей моего публичного бомбления и саморефлексии. Это не разовая акция. Отписывайтесь, я предупредила. Ну или пристегивайте ремни, что уж», – написала Соболь.

Извиниться за нее счел необходимым другой беглый соратник Навального иноагент Иван Жданов.

«Друзья, мы, как и многие из вас, очень обеспокоены неоднозначными публикациями Любовь Соболь. Мы переживаем по этому поводу и пытаемся понять, что происходит, и как ей помочь. Каждый из нас находится под невероятным давлением уже много лет. И бывают моменты, когда выдерживать это давление сложно. Люба всегда с этим достойно справлялась, мы уверены, справится и сейчас», – писал Жданов.

Переживает за Соболь и оставшийся в России иноагент, бывший редактор радиостанции Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Я в общем переживаю за Любовь Соболь (хотя мы часто с ней бывали не согласны). У нее вполне, на мой взгляд, были задатки именно политика, а не политического технолога или истерического популиста. В этом смысле она в команде Навального была перспективным человеком для занятия именно политической деятельностью. Надеюсь, что все у нее образуется», – написал Венедиктов в своем тг-канале.

Со всей этой суетой в соцсетях совпала публикация RT утечки из экстремистской организации Навального ФБК о том, что Соболь стоит за интригами, приведшими к отставке видного навальниста Леонида Волкова. Целью «юристки» было получение хоть какой-нибудь заметной должности, поскольку в эмиграции она осталась не у дел и без доступа к финансовым ресурсам.

Однако после успешной реализации «переворота» в ФБК (помогал в этом Венедиктов) власть перешла не к Соболь и ее товарищу Владимиру Милову, а к Марии Певчих, которая считается агентом британских спецслужб.

«Променять Волкова на Милова – это только баба могла такой выбор сделать. Волков все же, как к нему ни относись, поумнее Милова будет. Этак раз в сто», – прокомментировал эмигрантские страсти обозреватель RT Максим Кононенко.

Осужденная по двум уголовным делам Соболь уехала из России в начале августа 2021 года, воспользовавшись паузой перед вступлением приговора в силу. Перед отъездом женщина объявила в соцсетях, что разводится с мужем. С любовником она побывали в Турции, Армении и Литве. В России Соболь бросила дочь.