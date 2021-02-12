Соратница Порошенко: «Гниды не дают нам убивать русских»

12.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Подконтрольная президенту правящая партия «Слуга народа» – это «украинские гниды», которые мешают националистам «убивать врага».

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявила одиозная националистка Елена Самбул (Маруся Зверобой), которая сейчас является кандидатом в депутаты Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она резко высказалась в адрес члена фракции «Слуга народа» Даниила Гетманцева, который включился в эфир по видеосвязи.

«Украина должна быть украинской. Она имеет свою историю, в этой истории Россия – враг, это не обсуждается. Это враг, который сидит в головах украинцев, и мы будем воевать за каждого украинца в нем самом, поймите. Вы пришли и уйдете, потому что вы – это болото, которое нам не дает убивать российского оккупанта. Из-за вас мы не можем добраться до наших врагов, из-за вашей прибацаной партии, из-за вашего конченого монобольшинства. Вы идиот, мужчина…

Я на войне на протяжении пяти лет. Вы, в синем галстуке, где вы были эти пять лет? Пока мы в земле сидели и ели ее, где вы были? Нихрена не сделали! Развлекали в бане Российскую Федерацию. Гниды украинские. «Зеленая» власть – это гниды украинские», – заявила Зверобой.

Ранее Зверобой заявила, что вынуждена идти в Верховную раду, хотя с удовольствием вернулась бы на фронт, чтобы «убивать москалей».

Также она угрожала президенту Зеленскому убийством.