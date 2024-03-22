Соратница Порошенко на международном форуме назвала ЕС развращенными червями
Европейскому союзу, для которого благосостояние стало важнее ценностей, пора превращаться в реальную военную силу.
Об этом на Киевском форуме по безопасности заявила глава комитета Верховной рады по евроинтеграции, депутат «Европейской солидарности» Иванна Климпуш–Цинцадзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Война РФ против свободного мира происходит на фоне обществ, в частности в Европе, которые, извините, являются социально развращённые с точки зрения как благосостояния, так и безопасности. И это, к сожалению, на фоне обществ, для которых благосостояние важнее ценностей. И это говорю не я, а Жозеп Боррель.
И это на фоне обществ, не готовых защищать эти ценности. Об этом говорит социология, когда мы слышим о том, что даже в той же Польше только 30% населения готовы брать оружие, чтобы защищать те ценности, которые им дают возможности развиваться. Все эти вещи существенно усложняют то, что мы можем ожидать в перспективе.
Вместе с тем я думаю, что, несмотря на увеличение, наверное, количества праворадикальных и леворадикальных представителей в следующем Европарламенте, всё-таки мы можем рассчитывать на то, что ЕП сохранит свою способность продуцировать аналогичные решения, которые продуцировал этот созыв, которые базированы на ценностях.
Хотя, наверное, он будет более скептичен в этих решениях, наверное, он будет дальше принимать эти решение, но намного меньшим количеством голосов», – выразила надежду депутат.
Она подчеркнула, что от результата нынешней войны зависит будущее Европы.
«Оно может быть как негативным, так и позитивным. И в наших силах обеспечить, чтобы оно было позитивным. Чтобы мы могли рассчитывать на то, чтобы ЕС играл гораздо более серьёзную роль геополитически. Чтобы он действительно серьёзно уделял внимание, как говорили коллеги, своей военной мощи и превращался из военного червяка в реальную военную силу.
И в случае полного правого разворота в США, смог заместить США собой и не быть зависимым от США», – резюмировала Климпуш–Цинцадзе.
Спасибо!
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