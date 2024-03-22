Соратница Порошенко на международном форуме назвала ЕС развращенными червями

Европейскому союзу, для которого благосостояние стало важнее ценностей, пора превращаться в реальную военную силу.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявила глава комитета Верховной рады по евроинтеграции, депутат «Европейской солидарности» Иванна Климпуш–Цинцадзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война РФ против свободного мира происходит на фоне обществ, в частности в Европе, которые, извините, являются социально развращённые с точки зрения как благосостояния, так и безопасности. И это, к сожалению, на фоне обществ, для которых благосостояние важнее ценностей. И это говорю не я, а Жозеп Боррель.

И это на фоне обществ, не готовых защищать эти ценности. Об этом говорит социология, когда мы слышим о том, что даже в той же Польше только 30% населения готовы брать оружие, чтобы защищать те ценности, которые им дают возможности развиваться. Все эти вещи существенно усложняют то, что мы можем ожидать в перспективе.

Вместе с тем я думаю, что, несмотря на увеличение, наверное, количества праворадикальных и леворадикальных представителей в следующем Европарламенте, всё-таки мы можем рассчитывать на то, что ЕП сохранит свою способность продуцировать аналогичные решения, которые продуцировал этот созыв, которые базированы на ценностях.

Хотя, наверное, он будет более скептичен в этих решениях, наверное, он будет дальше принимать эти решение, но намного меньшим количеством голосов», – выразила надежду депутат.